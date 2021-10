Si WhatsApp se cae, el porno se convierte en uno de los refugios de Internet

Cuando WhatsApp, Instagram y Facebook se caen, se para el mundo con acceso y gran uso de estas plataformas. Si la caída dura más de seis horas, el pánico es mayor. Así, sabemos que según Telegram, 70 millones de usuarios se dieron de alta en el servicio. Se trata de una cifra enorme para una plataforma que durante años oficialmente contaba con solo 50 millones de usuarios.

También sabemos que se caen, y volvemos a 2005. Las operadoras nos han contado que el servicio de SMS subió 14 veces (Orange) o un 148% (según Vodafone). Lo que no se tiene en cuenta tanto, y también se repite en grandes caídas, es que el porno es otro de los refugios de Internet. Y no se trata de una sospecha, sino de datos de PornHub, que además no son los primeros que vemos en una situación parecida.

El tráfico de PornHub creció hasta un 10,5% durante la gran caída de Facebook, WhatsApp e Instagram

PornHub ha publicado en el blog que utilizan para contar sus curiosidades unas cifras que un servidor estaba esperando desde el momento de la caída. Según los números que han ofrecido, todo iba sobre lo previsto hasta que a partir de las 12 de la mañana el tráfico por horas se disparó un 8,4% por encima de la media. A la 1 de la tarde de horario local, alcanzó un pico de un 10,5% extra sobre la media. Es posible que en España las cifras fueran superiores por cómo WhatsApp reina aquí.

Según la compañía, este incremento supuso sobre medio millón de usuarios durante cada una de las horas de la caída. Puede no parecer mucho, pero también hay que tener en cuenta que Estados y Canadá, que son dos de los países con mayor tráfico, se encontraban en horario laboral durante la caída, y en Japón, otro de los grandes, eran ya las 2 de la mañana. En ese sentido, PornHub contaba hace dos años que las horas favoritas de ver porno empiezan a las 11 de la noche y acaban a la 1 de la madrugada. La hora estrella se da los domingos a las 11 de la noche.

En la otra gran caída de Facebook, Instagram y WhatsApp en marzo de 2019, el tráfico subió hasta un 19% a las 7 de la tarde, con la compañía diciendo que había crecido tanto sobre el que ya era uno de sus períodos de más visitas. En abril de ese mismo año hubo otra caída, y el tráfico de Italia, que es el que publicaron, llegó a crecer un 22,2% en la hora de más incremento, las 2 de la tarde.

WhatsApp y el resto de servicios de Facebook no son los únicos que convierten a PornHub y a otras webs de pornografía en un refugio para pasar el rato hasta que todo vuelva a la normalidad. El 24 de agosto de 2020 hubo una caída de Zoom, y el tráfico de PornHub creció hasta un 6,2% en Estados Unidos y hasta un 5,6% en Reino Unida.

El porno es un aliado en Internet cuando se rompe la normalidad

El mensaje que nos manda PornHub con sus estadísticas es claro. En el día a día, el porno puede ser algo más o menos consumido, pero no es prioridad general sobre otras cosas. Pero si se dan sucesos extraordinarios que por lo que sea rompen la normalidad, su consumo crece y se convierte en un refugio para muchas personas, hasta que lo común vuelva a la normalidad.

Esto se ve a la inversa con eventos como los Globos de Oro, los Grammy o incluso las keynotes de iPhone de Apple. Durante las horas en que Apple presentaba el iPhone 11, el tráfico mundial de iOS bajó un 15% en Pornhub. Prioridades.

El mejor ejemplo de cómo la ruptura de la normalidad (sin grandes eventos que seguir) potencia Pornhub lo tenemos en la pandemia. Desde marzo hasta junio de 2020, a nivel europeo el tráfico medio creció hasta un 24,5%.

El pico español se dio el 17 de marzo, cuando con todo el país confinado, Pornhub hizo gratuito el servicio premium. Sin embargo, ya en pleno junio, en período de desescalada, Pornhub seguía recibiendo muchos más visitas de lo normal en España, con un 45%. Por ciudades, llegó a ser incluso superior, con un 82,2% en Valencia el 16 de mayo.