Esta letra no existe: genera canciones a golpe de click gracias a esta inteligencia artificial

Si estás intentando hacer la letra de una canción y no eres capaz de encontrar las palabras adecuadas, ahora ya puedes pedir ayuda a una inteligencia artificial para que te ayude a contar una historia.

Peter Ranieri es el responsable de These Lyrics Do Not Exist, una página web que (como su nombre indica) se encargará de dar vida a la letra de una canción con tan solo hacer un click.

Genera una letra a partir de un emoji

De momento, esta herramienta solo está disponible en inglés. Para que la IA genere la canción tendremos que darle un tema, y luego pulsar el botón de color azul que dice "generate lyrics".

Eso significa que podremos pedirle que nos haga una canción sobre sentimientos, estados de ánimo, lugares o incluso nombres propios. Por si fuera poco, también será capaz de generar una letra a partir de un emoji.

Por ejemplo, esta es la canción que ha generado al introducir mi nombre:

Ranieri asegura que "cada línea generada es una frase totalmente nueva que nunca ha estado en ninguna otra canción". Este es un punto muy importante, ya que eso significa que cada canción que generemos será completamente "original".

Su creador afirma que cada frase es totalmente original, no reciclan las mismas líneas

Si es que no existen, seguramente que un futuro cercano veremos herramientas que serán capaces de aprender de los mejores letristas y compositores, para así generar canciones inolvidables casi sin esfuerzo.

Nuevamente, el avance de la tecnología sigue ocasionando situaciones bastante chocantes. Por un lado, quizás sirvan para dar vida a canciones realmente buenas y que sean capaces de emocionarnos, pero la idea de un mundo con música específicamente diseñada por máquinas es un tanto perturbadora.