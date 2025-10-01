Musk declaró que la Wikipedia está "controlada por activistas de izquierda". Y ahora anuncia su propia 'Grokipedia' como alternativa

A Elon Musk le gusta romper el statu quo: lo demostró al transformar la industria automotriz con Tesla, al llevar los cohetes reutilizables al espacio con SpaceX, o al replantear el papel de las redes sociales con X/Twitter. Ahora, su nueva ambición apunta a un terreno todavía más sensible: el del conocimiento global.

Y es que Musk ha anunciado en lanzamiento de Grokipedia, una enciclopedia impulsada por IA, Musk quiere ofrecer una alternativa a Wikipedia, la plataforma que desde hace más de dos décadas ha sido el referente del saber digital y se ha mantenido entre los 10 sitios web más visitados de Internet.

El proyecto, desarrollado a través de su startup de inteligencia artificial xAI (y cuyo nombre lo vincula con su popular chatbot Grok), pretende ofrecer —en palabras de Musk— un servicio "más inteligente, preciso y libre de sesgos ideológicos" que la actual Wikipedia.

El sesgo de 'la Wiki'

Desde hace años, Musk ha mostrado su desencanto con Wikipedia. La acusa de arrastrar un "sesgo ideológico progresista" (la ha denominado 'Wokepedia' en más de una ocasión), de estar dirigida por "élites de editores activistas" y de financiarse de forma poco transparente a través de campañas de donación de difícil justificación dada la baja infraestructura que requiere mantener la plataforma.

El líder de la Wikipedia, Jimmy Wales, ha contestado criticando abiertamente la gestión de Musk en X, acusándola de haberse convertido en un espacio dominado por la desinformación y los trolls. Sin embargo, su cofundador Larry Sanger, desvinculado desde hace años de la gestión de la 'Wiki', coincide con las críticas de Musk:

"Puedes confiar en ella para dar un punto de vista fiable del 'stablishment' sobre casi todo. [...] La palabra que usaría es 'propaganda'".

De hecho, Langer pidió públicamente ayuda a Musk, cuando éste fue nombrado director de DOGE, para investigar si la administración Biden había pagado a empleados públicos para editar la Wikipedia.

¿Qué es Grokipedia?

El término 'Grok' proviene de la novela de ciencia ficción 'Forastero en tierra extraña' de Robert A. Heinlein, donde significa "comprender profundamente". Para Musk, dicha comprensión llegará a través del uso de la inteligencia artificial.

Aunque los detalles técnicos aún son escasos, Musk ha dejado entrever que Grokipedia se construirá sobre la base de Grok, el chatbot de IA desarrollado por xAI.

El propio Musk lo explica así: Grok puede leer una página de Wikipedia, discernir qué es cierto, qué es engañoso y qué falta, y luego reescribirla de manera más precisa. El resultado, en teoría, sería una enciclopedia que combina la amplitud de la información online con la capacidad de inferencia de la IA, reduciendo errores y evitando manipulaciones.

Grokipedia no sería solo un "repositorio digital" clásico: en la práctica, Grokipedia combinaría el formato enciclopédico con la interacción propia de un modelo conversacional, lo que permitiría no solo consultar información, sino también debatirla, actualizarla y personalizarla en tiempo real.

Una batalla por el control del discurso

El proyecto llega en un momento crucial: Wikipedia, por su influencia, es utilizada como fuente de entrenamiento por las grandes plataformas de IA, lo que multiplica su peso en la sociedad digital. Pero si, como sostiene Musk, sus artículos contienen sesgos, esos sesgos se amplifican en los modelos que beben de ella.

Aquí se abre la gran pregunta: ¿puede existir realmente una enciclopedia sin sesgos? Musk apuesta a que sí. Y aunque la neutralidad absoluta sea inalcanzable, su propuesta busca diversificar el ecosistema informativo y romper el monopolio cultural que Wikipedia ha consolidado durante dos décadas.

