La nueva web de AVLO, el AVE 'low cost', se ha caído en el momento en que comenzaba la oferta de billetes a 5 euros

La historia de Renfe y su web es la de las pesadillas para muchos de sus usuarios, particularmente aquellos que en algún momento se han querido hacer con billetes promocionales muy rebajados. Así fue en el 25 aniversario del AVE, cuando la compañía lanzaba periódicamente miles de billetes de tren a 25 euros. El problema no es que se agotaran, sino que desde la hora a la que comenzaba la comercialización, la web estaba totalmente saturada y no dejaba adquirir los deseados billetes.

Hoy hay otro gran lanzamiento de Renfe, el servicio AVLO, un AVE 'low cost' que se lanza en su primera etapa en el trayecto Madrid Barcelona, y tampoco ha salido bien. La compañía ha comenzado a comercializar en promoción 1.000 plazas diarias durante diez días a tan solo cinco euros, y claro, ha pasado lo esperable en función de otras veces con Renfe: la web ha colapsado y, o bien ya no cargaba, o bien ha comenzado a introducir a los usuarios en una cola virtual que parecía no tener fin, porque no respetaba el orden y sumaba puestos.

En el momento de escribir este artículo, la web o bien no carga, carga pero se queda totalmente en blanco, o carga mostrando un mensaje que no permite comprar ni obtener información del servicio. Además, la 'landing' que están utilizando, parece totalmente anacrónica. Después de mucho rato esperando, hemos podido cargar la web tal y como aparece en la imagen destaca del artículo, en la que se aprecia que las imágenes no cargan bien.

Por qué se cae una web como la de AVLO

Otra de los mensajes de error de la web.

Para conocer las causas que pueden llevar a caerse a webs como la de Renfe o AVLO, hemos hablado con Txema Rodríguez, editor de Genbeta Dev y Android Team Lead en Jobandtalent, que nos ha contado los distintos factores que juegan un papel en una circunstancia como esta.

En primer lugar, hay un problema de previsión, por difícil que sea de solucionar: "Bajo mi opinión, evitar que una web o app caiga por un excesivo pico de tráfico no es un asunto trivial. Pero lo que es cierto es que bajo un minima previsión lo que ha ocurrido con la web de AVLO podría haber sido evitado o al menos minimizado, posibilitando entrar a la página principal en lugar de ver un loading eterno en el navegador. Sobre todo por la mala imagen recurrente que tenemos de la web de Renfe."

Txema también nos ha explicado cómo se suelen preparar "En todo proceso transaccional como la venta de entradas de un concierto se da el caso que muchos usuarios entran al mismo tiempo solicitando un recurso y realizando una acción. Lo cual provoca que el servicio web caiga, al no estar preparado para manejar un número elevado de usuarios concurrentes".

¿Posibles soluciones intermedias? "Podemos prepararnos con una caché de los elementos estáticos y utilizar un CDN como AWS que equilibre la carga de tráfico en distintos servidores, servir rápido el contenido al máximo número de usuarios posibles. De este modo, al menos podríamos ver la home AVLO y consultar información de los viajes sin arrancar en sí el proceso de compra.

Txema también nos ha explicado otras medidas más profundas que pueden adoptar las empresas que necesiten lidiar con picos de tráfico muy grandes: "Si nuestra parte de lógica necesita más recursos, lo que se suele hacer es escalar horizontalmente con más máquinas virtuales. Aquí es donde Google Cloud o AWS toman ventaja a las infraestructuras tradicionales, ya que podemos ampliar virtualmente nuestra infraestructura de forma transparente balanceando el tráfico durante esas horas de pico. Obviamente, asumiendo el coste extra de ese pico de tráfico. Otra medida es dividir esos usuarios en distintos grupos, ya sea por IP o zona geográfica. Y, sobre todo, utilizar la sesión de esos usuarios para redirigir el flujo de los usuarios que ya han podido comenzar el proceso de compra, que sobre todo lo puedan terminar, completando una de la acciones más costosas como el pago en el “carrito de la compra” que depende de agentes externos como bancos, PayPal, etc...".

"Lamentablemente, aquí ni siquiera hemos podido llegar", lamenta Txema, que explica que en este caso "es directamente imposible entrar a la web de AVLO, así que no podemos ni siquiera hablar que proceso de venta estuviera saturado, sino que ya los propios servidores que tienen que ofrece la web están caídos".

Que esto podía pasar no era algo desconocido para Renfe, según extraemos de las palabras que el día 23 de enero pronunció Isaías Táboas, presidente de Renfe,en un encuentro con periodistas, en el que estaba presente elEconomista.es : "Hemos reforzado todos los servidores y la capacidad para que evitar que se repitan los problemas que se han dado en el pasado".

La inversión de Renfe en sus webs sigue siendo insuficiente

En febrero del año pasado conocimos que, en el marco de su renovación digital, Renfe se preparaba para "arreglar" su web con un presupuesto de 700.000 euros. Aunque la cifra pudiera parecernos enorme, los expertos contaron a nuestros compañeros de Xataka que era una cifra ridícula para una web de ese tamaño, tráfico e importancia.

Txema Rodríguez, contaba lo siguiente: "Solo piensa en el sueldo de los desarrolladores y diseñadores". "Con 50.000-6.0000 euros incluyendo seguridad social y sueldo bruto por 10 desarrolladores, product managers, gente de diseño o gente de Quality Assurance, son ya esos 500.000 sin contar el despliegue de máquinas, servidores, etc."

Es decir, que lo que en teoría iba a servir para arreglarlo todo, en la realidad podría arreglar poco. David Bonilla, desarrollador de Manfred, lo contaba así: "Una persona te costará alrededor de 85.000 euros al año, así que con eso fichas a un equipo de 8 personas un año. Y con 8 personas en un año ni has empezado a arreglar la web de Renfe".

Las previsiones de estos expertos se han cumplido. La inversión no ha arreglado mucho en la web, y de momento tampoco hemos visto que se solucionen algunos de los problemas. Sin embargo, existía cierta esperanza de que, al estrenar web AVLO, hubiera cierta modernización, algo que desgraciadamente, por lo que ha ocurrido en el primer día de venta de billetes, no podemos decir que haya pasado.