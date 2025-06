La Segunda División se despide por esta temporada bloqueando Google Fonts

La última jornada de LaLiga 2024/25 concluyó el pasado 25 de mayo, por lo que muchos usuarios pensaban que nos habíamos despedido de los bloqueos web de LaLiga hasta la siguiente temporada. Ya abordamos hace unos días en Genbeta, sin embargo, que seguiría habiendo bloqueos mientras no terminasen tanto la Liga Hypermotion (la Segunda División de toda la vida, que no finalizó hasta ayer domingo) como los playoffs de ascenso (que no finalizarán hasta dentro de 19 días).

Así que no ha sorprendido a nadie que la última jornada de Segunda viniera de la mano del bloqueo de otro servicio online relevante, al menos para los usuarios de ciertas operadoras.

Google Fonts, en la mira de los bloqueos

Google Fonts, el popular servicio en la nube de tipografías de Google, es utilizado diariamente por millones de páginas web para cargar tanto las fuentes como los iconos esenciales de su interfaz.

Desde blogs personales hasta grandes aplicaciones de la compañía como YouTube y Google Calendar dependen de este servicio para una correcta presentación gráfica. Pero numerosos usuarios en España se han encontrado con que estos recursos no cargan correctamente, y en algunos casos, desaparecen por completo.

La razón: operadoras como Digi y Vodafone (y su segunda marca, Lowi) están bloqueando activamente los dominios 'fonts.googleapis.com' y 'fonts.gstatic.com'. Las consecuencias han sido claramente apreciables para los usuarios, según recogen los comentarios de plataformas como Menéame:

"Ya decía yo que me estaban cambiando las fuentes del navegador cada 2x3 y me preguntaba si era actualización".

"¿Será por esto que no me aparecen muchos emoticonos y símbolos al escribirlos o leerlos, por tener Digi?".

"Pues acabo de caer. Ayer entré a Google Maps desde el curro con conexión Digi y había botones que aparecían sin logo".

En el caso de Digi, los servidores DNS oficiales han comenzado a devolver una dirección IP errónea (127.0.0.1), lo que obliga al navegador a buscar los recursos en el propio dispositivo del usuario, donde obviamente no existen. Esto rompe la experiencia de usuario y genera fallos visuales significativos en muchas páginas.

Vodafone, por su parte, ha optado por un enfoque más explícito: al acceder directamente a los dominios afectados, los usuarios ven un mensaje personalizado que indica:

"Por causas ajenas a Vodafone, esta web no está disponible".

Dado que otras operadoras como Movistar/O2 u Orange/MásMóvil parecen no estar mostrando problemas para proporcionar acceso a Google Fonts, es legítimo poner en duda dicha afirmación. No es la primera vez, en todo caso. que no todas las operadoras aplican en los mismos términos un bloqueo ordenado por LaLiga.

La neutralidad de la red, principio recogido en la legislación española y europea, vuelve a quedar en entredicho. En teoría, los proveedores de Internet no deberían interferir con el contenido, aplicaciones o servicios que los usuarios desean usar. Sin embargo, los bloqueos a Google Fonts evidencian que este principio se vulnera sistemáticamente, sin consecuencias para las empresas responsables.

También sigue sobre la mesa el uso de sistemas mal afinados para aplicar estos bloqueos, como DNS manipulados o técnicas de interceptación (Man-in-the-Middle).

