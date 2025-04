Aclarando qué ha pasado entre LaLiga y Vercel (y por qué se están bloqueando sus webs). Las versiones no cuadran

A través de un comunicado público difundido ayer, Vercel acusaba directamente a LaLiga de estar detrás del bloqueo indiscriminado de direcciones IP que estaba afectando a sus clientes, impidiendo que los usuarios pudieran acceder desde España. LaLiga, por su parte, respondió señalando que actuó conforme a la ley y con evidencias claras de actividad ilegal.

Sin embargo, se ha hecho difícil reconstruir el orden de los acontecimientos que llevaron a que Vercel se viera implicado en este bloqueo: ¿contactó previamente LaLiga con ellos, o no? ¿Se cruzaron de brazos ante un servicio IPTV no autorizado, o no?

Vercel denuncia: "Censura sin transparencia"

Vercel daba a conocer ayer a sus usuarios de dónde procedía el origen de problema (la sentencia que autoriza a LaLiga a bloquear IPs sin supervisión judicial previa), un asunto que ha sido recibido con estupor entre los usuarios fuera de nuestras fronteras.

Según la compañía tecnológica, todo el procedimiento se ejecuta "sin revisión, sin debido proceso y sin transparencia". Pero, ¿cuál fue el procedimiento en este caso?

Guillermo Rauch, CEO de Vercel, aseguraba ayer que no había recibido ningún aviso de LaLiga. Y era cierto: ninguna noticia de que el bloqueo iba a llevarse a cabo, pero sí habían recibido noticias del organismo deportivo.

LaLiga responde: "Actuamos con pruebas, no de forma indiscriminada"

En declaraciones realizadas a Genbeta, LaLiga ofreció su versión de los hechos: la entidad insiste en que los bloqueos "no son masivos ni indiscriminados" y que se realizan "tras exhaustivas precauciones", amparados en una resolución judicial.

LaLiga asegura haber detectado una relevante emisión web (con servicio IPTV) que operaba desde un sitio web en Vercel. Tras enviar una solicitud de retirada del contenido, la respuesta (positiva, por otra parte) de Vercel tardó 24 horas, según afirman.

"Con la compañía Vercel, LALIGA ha seguido el mismo proceso que con cualquier otra compañía donde se alojan emisiones de fútbol pirata".

Sin embargo, quizá lo más sorprendente es que insiste en que los bloqueos "no están ocurriendo más allá de los días de partidos", pese a que Vercel, sus clientes (algunos de ellos españoles), y los usuarios de éstos, insisten en lo contrario.

Vercel aclara: "Procesamos el aviso, pero los bloqueos persisten"

Unas horas después, Vercel ha actualizado sus declaraciones para responder a las declaraciones de LaLiga. La empresa confirmó haber recibido dos reportes de infracción por parte de LaLiga:

El primero el sábado 12 de abril, al cual solicitaron detalles adicionales sin obtener respuesta.

Un segundo al día siguiente, tras el cual actuaron rápidamente y retiraron el sitio en menos de 24 horas.

"Tras tramitar la petición, recibimos una propuesta de colaboración futura, que por supuesto atenderemos".

...sin embargo, mientras, señalan que los bloqueos permanecen en pie desde entonces, pese a no estarse jugando partidos de Liga. Y en contra de las declaraciones de LaLiga y de las condiciones impuestas por el juzgado que dio el visto bueno a los bloqueos.

¿Quién tiene la razón?

Todo en este caso gira en torno a los tiempos:

Los tiempos de reacción que LaLiga considera que tiene derecho a exigir a empresas (que dan soporte a miles de clientes, y ni a ellos les atienden siempre de inmediato) para que cumplan con sus requerimientos.

a empresas (que dan soporte a miles de clientes, y ni a ellos les atienden siempre de inmediato) para que cumplan con sus requerimientos. Los tiempos que LaLiga asegura por activa y por pasiva que cumple a la hora de bloquear webs (y que la evidencia demuestra que no se están cumpliendo en todos los casos):

Captura tomada sobre el mediodía de hoy miércoles en la web HayAhora.Futbol, que monitoriza los bloqueos de webs de LaLiga.

Lo cierto es que LaLiga reconoce que, antes de que terminara la jornada liguera, Vercel le concedió su petición de bloqueo de la web, lo que hace inexplicable que el bloqueo no se desactivara el mismo domingo. Ya ni hablemos del hecho de que siga en pie tras varios días sin partidos.

"Algunos necesitamos trabajar"

El usuario de a pie es el que termina perdiendo siempre. Aquí un desarrollador que necesita acceder a Cursor para trabajar...

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Gol de LaLiga a Cloudflare: el juez no considera que el bloqueo masivo de webs le cause daños a nadie