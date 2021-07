Awake: el nuevo PowerToy para Windows 10 es una maravilla si estás harto de que tu PC o tu pantalla se apaguen solas

Si sois lectores habituales de Genbeta, probablemente saben que nos gustan mucho los PowerToys para Windows 10, y que ahora obviamente también funcionan en Windows 11. Estas herramientas son pequeñas utilidades para el sistema que nos permiten ejecutar operaciones bastante interesantes y suelen ser una navaja suiza de productividad.

Los PowerToys están en constante evolución y actualización, y con su más reciente lanzamiento, la versión 0.41.4 se ha introducido un nuevo "juguete". Su nombre es Awake, y sirve para justo lo que su nombre indica, mantener el ordenador despierto.

Un vistazo a… WINDOWS 10: 9 TRUCOS MUY ÚTILES y POCO CONOCIDOS

Mantener tu pantalla y ordenador encendidos independientemente del plan de energía

Plan de energía en el Panel de Control de Windows 10

En Windows 10, el tiempo que pasa para que tu pantalla se apague o para que el ordenador entre en suspensión, es algo que puedes configurar desde la Configuración o desde el viejo y fiel Panel de Control.

Sin embargo, esto no es algo de lo que no todos los usuarios están al tanto, y que extrañamente, a veces falla. Si te ha pasado que estás viendo algún vídeo a pantalla completa en tu ordenador, e igual Windows 10 decide que es momento de apagar la pantalla o incluso suspender el sistema, no estás solo.

El icono de Awake es una taza de café

El nuevo PowerToy Awake, es una forma genial para solucionar este problema. Lo que haces es básicamente lo mismo que apps del estilo de Caffeine, de las que quizás hayas escuchado hablar también para sistemas como macOS y Linux. con Awake, ganas un nuevo icono en el área de notificación de la barra de tareas desde donde puedes forzar que tu equipo permanezca activo a petición.

Solo es cuestión de hacer click ahí, y tu pantalla se mantendrá encendida y Windows 10 no entrará en modo suspensión sin importar que plan de energía actual estés usando, incluso si tienes activo el ahorro de energía.

Opciones de Aware en el panel de Configuración de los PowerToys

Awake también permite configurar algunos detalles, como decidir si además de evitar la suspensión, quieres mantener la pantalla activa. Puedes elegir entre un modo pasivo que funciona de acuerdo al plan de energía actual, o un modo que mantiene el equipo activo de forma indefinida. Hasta puedes poner un temporizador con las horas y minutos exactos que quieres mantener tu equipo activo.