Bill Gates explicó en 1991 lo que significa "NT" en Windows NT, en el que está basado Windows 11. Un desarrollador le contradice

Si utilizas Windows 10 o Windows 11, en el fondo sigues utilizando Windows NT. Es el corazón (el kernel) que ha mantenido vivo al sistema operativo de Microsoft desde que decidieron abandonar los cimientos de MS-DOS con la llegada de Windows 2000 y XP. Durante décadas, la "verdad oficial" sobre qué significan esas dos letras fue clara. Pero según un histórico ex desarrollador de Microsoft, hemos vivido engañados por el marketing.

La historia aceptada por todos viene del propio Bill Gates. En una entrevista de 1991, el fundador de Microsoft aseguró categóricamente que NT eran las siglas de "New Technology" (Nueva Tecnología). Tenía sentido: era un sistema de 32 bits, moderno y destinado a romper con el pasado. Sin embargo, Dave Plummer, uno de los desarrolladores más veteranos de la compañía (y padre del Administrador de tareas), decidió corregir al mismísimo magnate.

Ni "New", ni "Technology": la clave fue un fallido chip de Intel

Según reveló Plummer en X, el origen del nombre es mucho más técnico y menos grandilocuente. "NT no significa New Technology", sentencia el ingeniero. Para entender la realidad hay que viajar a finales de los 80. Microsoft empezó a desarrollar este nuevo sistema operativo no sobre los procesadores x86 que todos conocemos y usamos aún hoy, sino sobre un chip RISC de Intel llamado i860. El nombre en clave de ese chip durante su desarrollo era "N10" (o N-Ten).

El equipo de Microsoft utilizaba un emulador del chip N10 para escribir el código del nuevo sistema. Dado que el proyecto vivía y respiraba sobre la arquitectura del N10, el sistema operativo heredó el nombre: NT (N-Ten).

¿Mintió Bill Gates? No exactamente, pero hizo lo que mejor sabía hacer Microsoft: branding. Explicar al gran público que el nombre de tu revolucionario sistema operativo viene de un chip de Intel que acabó siendo un fracaso comercial (el i860 nunca despegó) no habría sido atractivo. Decir que significaba "New Technology" era perfecto: coges unas siglas que ya tienes y les inventas un significado nuevo que venda mejor.

El clásico choque entre la visión del ingeniero y la del marketing. Para Plummer y el equipo de código, NT siempre será el recuerdo del hardware N10 donde todo empezó. Bill Gates logró que "New Technology" se convirtiera en la verdad para el resto de mortales.

Al final, ambas historias conviven. La inspiración técnica fue el chip, pero la razón por la que el nombre llegó a las cajas de las tiendas fue la "Nueva Tecnología". Una pequeña mentira piadosa viva durante tres décadas.

