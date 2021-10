Cuando hasta el director de tecnología de Intel tiene que encargar un PC nuevo para actualizar a Windows 11

Cuando Pat Gelsinger regresó a Intel como CEO a comienzos de este año, se trajo consigo como vicepresidente senior y CTO (director de tecnología) a Greg Lavender, ex-directivo de VMWare. Ahora VentureBeat le ha entrevistado para hacer un repaso tanto de los proyectos de Intel como de la situación de la industria…

…y, como era inevitable, ha salido el tema de la actualización a Windows 11: "Debe estar contento", le interroga el periodista, "de que Windows 11 tenga incorporada esa característica de seguridad de hardware", en referencia a la tecnología TPM oficialmente requerida por el nuevo sistema operativo de Microsoft.

"Tengo un viejo Intel NUC [una línea de PCs compactos] que uso para programar. He intentado actualizarlo a Windows 11 y me ha dicho que necesito comprar uno nuevo porque no contaba con el Módulo de Plataforma Segura (TPM)".

"Así que le he preguntado a mis colegas cuándo saldrá el próximo modelo NUC. No quiero el que estamos distribuyendo actualmente, sino uno con los nuevos chips. Así que estoy en lista de espera para que me manden una caja beta".