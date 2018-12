Las mejores aplicaciones para Windows del 2018

Con 2018 a punto de acabar en Genbeta hemos decido hacer nuestros usuales repasos a lo mejor del año, y para comenzar vamos a destacar las mejores aplicaciones para Windows que pudimos probar durante los últimos 12 meses.

Hemos intentado elegir solo apps nuevas, que llegaron a Windows este año o que recibieron una actualización mayor e importante durante 2018 que las mejorara significativamente. Había bastante de donde elegir, por más que la tienda de Microsoft parezca seguir encogiéndose, las buenas apps para Windows no escasean.

No entran en esta la lista apps como VLC 3.0, que aunque fue una actualización importante, difícilmente resulte una novedad para nuestros lectores, al igual que la última versión mayor de LibreOffice que tuvo un excelente año. Sin embargo, merecen menciones honoríficas al menos.

iA Writer

iA Writer llegó a Windows durante el primer trimestre del año trayendo consigo uno de los mejores editores de texto minimalistas que desde hace mucho tiempo podían disfrutar solo los usuarios de macOS, iOS y Android.

Tras varios años de consideración, múltiples peticiones de los usuarios y hasta una campaña de Kickstarter, finalmente el editor con soporte Markdown, sincronización en la nube, una interfaz sumamente cuidada y simple y una tipografía de lujo, llegó a Windows. La app tiene un periodo de pruebas de 14 días, su licencia cuesta 19.99 dólares.

Notion

Notion es una de las herramientas de productividad más interesantes y completas que encontramos este año. Es básicamente un área de trabajo todo en uno para gestionar notas, tareas, calendarios, bases de datos y más.

La app es multiplataforma y se sincroniza en todos los dispositivos. Es excelente para organizar tu vida, tu trabajo y tus equipos. Tiene soporte para múltiples tipos de archivo que puedes importar y también para cuentas de servicios externos, como Trello, Asana, Google Docs, Dropbox, etc. Puedes usarlo de forma gratuita con un límite de 1000 items, o puedes pagar una suscripción de 4 dólares al mes.

Zenkit

Zenkit fue otro de nuestros favoritos del año en el área de productividad. Es probablemente una de las mejores alternativas a Trello que hemos probado y que usan el método Kanban de base. Tiene aplicaciones para todas las plataformas, no solo para Windows, y por supuesto ofrece sincronización.

Aunque tiene una curva de aprendizaje algo alta esto se debe a su gran cantidad de opciones y características. Los tableros de Zenkit se pueden usar para organizar de todo, y si no sabes por donde empezar tienes plantillas completas a mano. Puedes usarlo deforma gratuita incluso en equipos de hasta 5 miembros. Puedes importar archivos, conectar con apps de terceros y usarla simplemente para gestionar tareas o hasta para crear mapas mentales.

DaVinci Resolve

DaVinci Resolve 15 fue lanzado a mitad de año y si bien no es una aplicación precisamente nueva, esta última versión trajo cientos de mejoras y herramientas adicionales convirtiéndolo uno de los editores de vídeo profesionales más completo que existen y que además tiene versión gratuita.

Si bien tiene una versión de pago con múltiples herramientas 3D, soporte 4K, filtros exclusivos y más, con la versión gratuita se pueden hace infinidad de cosas.

Station

Station entró en nuestra lista de lo mejor de 2017, en ese entonces era ya la aplicación para dominar todas las webapps con soporte para más de 300 aplicaciones web. Adelantemos a 2018 y esa lista ya sobrepasa las 600, su interfaz se ha hecho aún más refinada y se mantiene completamente gratis.

Station es una excelente forma de gestionar en un mismo lugar todos los servicios que accedemos desde la web, con notificaciones integradas, funciones de búsqueda, soporte para múltiples cuentas y más.

Wundermail

Wundermail es un cliente de Gmail especial para Windows 10, que a diferencia de muchas apps que hacen lo mismo no se limita a simplemente empaquetar la versión web de Gmail y disfrazarla de app de escritorio.

Wundermail es quizás lo más cerca que vamos a estar de tener un cliente decente de Gmail para Windows. Su interfaz aprovecha bastante bien el Fluent Design de Microsoft y soporta hasta 5 cuentas de Gmail. Además se integra perfectamente con el área de notificaciones de Windows 10.

Boom 3D

Boom 3D es otro ultra conocido entre los usuarios de macOS que finalmente llegó este año a Windows 10 por primera vez. Su función es la de amplificar el sonido del sistema sin distorsiones.

Esta app promete básicamente mejorar no solo cómo se escucha el sonido de tu ordenador a través de auriculares sino también de sus parlantes integrados, su función de "sonido envolvente mágico en 3D" es bastante interesante y de verdad notas el cambio cuando la usas. La app tiene un periodo de prueba de 30 días, así que tienes bastante tiempo para decidir si vale la pena pagar los 12.90 euros que cuesta su licencia.

Awesome Tube

Un descubrimiento de finales de año para mi, Awesome Tube en Windows 10 se ha convertido en mi cliente favorito para ver YouTube desde el ordenador, especialmente si vas a usar una pantalla táctil en el modo tablet de Windows.

La app es simple pero trae al PC parte de la comodidad de la interfaz de YouTube en otros dispositivos, además de que te muestra tus suscripciones en la parte superior con el número de vídeos pendientes por ver como si fuesen historias.

Caption

Si bien a Caption la descubrí en 2017, no fue hasta el 30 de diciembre, por lo que en aquel entonces no pudo entrar en la lista de mejores apps, y como se ha convertido en un infaltable en mi ordenador durante todo 2018, bien hace en ser destacada al final de esta lista.

Caption es simple pero letal, una app extremadamente sencilla que se encarga de descargar los subtítulos de cualquier vídeo que añadas a ella en pocos segundos. Soporta múltiples idiomas, y además no requiere ni que los vídeos tengan el nombre correcto. No siempre funciona al 100%, especialmente si quieres subtítulos que no sean en inglés, pero cuando funciona hace tan fácil un proceso tan a veces tedioso, que se ha ganado mi corazón.