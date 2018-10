Boom 3D, la famosa app para mejorar el sonido en Mac acaba de llegar a Windows 10

Hace muchos años que en macOS cuentan con una aplicación llamada Boom que sirve para amplificar el sonido de tu sistema sin que se distorsione. Se vende como un "potenciador de volumen". Es algo similar a la función de sonido espacial que ya incluye Windows 10, pero bastante más avanzada y con más ajustes con los que jugar.

Boom 3D es la última versión de la aplicación, y la que está llegando por primera vez a Windows tras haber pasado un buen tiempo en beta cerrada. Su función más llamativa es lo que ellos llaman el "sonido envolvente 3D mágico" para ofrecer una experiencia de sonido más realista e inmersiva.

Boom 3D se configura automáticamente cuando lo inicias por primera vez, no sin antes hacerte escuchar un demo bastante interesante que te da una idea de a qué exactamente se refieren cuando hablan de ese sonido envolvente. Lo vas a sentir en tus oídos.

Sonido "mágico"

Si bien el sonido "mágico" está pensado para usarse con auriculares (hasta se adapta al tipo de auriculares), Boom 3D también promete mejorar el sonido de los altavoces de tu ordenador. Tiene tantos ajustes que puedes jugar con su ecualizador de 31 bandas para probar el que más te guste.

Además de esto también tiene varios efectos de sonido cuya intensidad puedes controlar desde la aplicación. Dependiendo del tipo de contenido que estés escuchando, o del género musical, vas a querer jugar con todos estos hasta que consigas el que mejor se ajusta a cada uno.

Boom 3D es una aplicación más que interesante para audiófilos, o incluso para cualquiera que sienta que lo altavoces de su portátil dejan demasiado que desear. En algunos casos no hace milagros, pero personalmente la vengo usando hace más o menos un año en macOS con resultados bastante agradables, y la versión de Windows 10 parece estar a la par.

La app tiene varios efectos de sonido y un ecualizador con múltiples ajustes preestablecidos que puedes ajustar luego a tu gusto

Eso sí, Boom 3D no es una app gratuita, tiene un precio de lanzamiento de 12.99 euros, pero al menos es un único pago en lugar de una suscripción. Si te interesa puedes descargar la app de forma gratuita y usarla con todas sus características por un periodo de prueba 30 días, si al final de ese tiempo crees que no puedes vivir sin ella, no tiene un precio descabellado al menos de momento.

Descargar prueba de 30 días | Boom 3D para Windows