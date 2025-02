Pasan los meses, y el problemón de Windows 10 sigue sin mejorar como Microsoft necesita. Es un reto mayúsculo

El mes de octubre está cada vez más cerca, y este supone un momento crítico para Microsoft que se deberá enfrentar al fin del soporte de Windows 10 con una base de usuarios que sigue sin actualizar a Windows 11. La única solución que plantean a priori para arreglar este gran problema de seguridad es mostrar mensajes intrusivos en pantalla recordando que es necesario actualizar. El problema es que mucha gente no puede.

En octubre toda persona que se mantenga en Windows 10 va a ver como su equipo estará en un grave riesgo de seguridad al no poder recibir parches por parte de Microsoft para solucionar todos los problemas que puedan surgir. De esta manera, estos usuarios estarán en el foco de cualquier hacker que tendrá mucho más fácil explotar una vulnerabilidad.

Un vistazo a… WINDOWS 10: 9 TRUCOS MUY ÚTILES y POCO CONOCIDOS

Windows 11 sigue sin despegar como se quiere

En los últimos meses hemos visto como las cifras han mejorado un poco. En estos momentos la cuota de mercado de Windows 10 ha bajado del 60% hasta situarse en un 58,03%. Aunque está todavía lejos de la cuota de Windows 11 que se ubica en un 37,98%. Este ritmo de crecimiento no es para nada bueno para la compañía, lo que se puede categorizar como un 'problemón'.

Uno de los principales motivos para que la gente no actualice se encuentra en su hardware. El hecho de que Windows 11 necesite tener una CPU concreta con TPM 2.0 hace que equipos antiguos no tengan la capacidad de actualizar. Pese a funcionar perfectamente. Desde Microsoft ya recomendaban incluso cambiar de ordenador para disfrutar de parches de seguridad.

Los métodos alternativos para instalar Windows 11 como a través de Rufus o con el símbolo de sistema no paran de ser perseguidos por la compañía. Incluso en su página de recomendaciones muestran los peligros a los que se enfrenta un usuario en el caso de actualizar fuera de Windows Update.

La compañía confía en que al final del año muchas empresas den el salto definitivo hacia Windows 11 y esta cifra de cuota de mercado cambie radicalmente. El problema son los usuarios 'rasos' que siguen en Windows 10 y que se enfrentarán a problemas de seguridad. De momento no hay un plan para estas personas más allá de que paguen por estas actualizaciones.

También se abre la opción de que se pueda instalar algún sistema operativo alternativo con el objetivo de 'salvar' estos ordenadores que no cuentan con el hardware puntero. Usar Linux o una versión alternativa de Windows son algunas de las alternativas que se pueden tener ahora mismo encima de la mesa.

Imágenes | Tadas Sar

En Genbeta | He instalado la app definitiva para cambiar todo lo que no me gusta de Windows 11. Lo mejor es que es gratis y libre de spyware