Windows dijo adiós a Candy Crush (junto al resto del bloatware) en 2020… pero ahora es tan de Microsoft como el Buscaminas

Cuando Windows 10 desembarcó en nuestros PCs hace ya 7 años, entre sus muchas novedades se incluían también algunas poco deseadas, como un significativo aumento del bloatware (el software de terceros preinstalado junto al sistema operativo). Y entre esos programas indeseados, la joya de la corona era el popular Candy Crush Saga.

El juego de los caramelos, lanzado al mercado en 2012, llegaba entonces a Windows como parte de un acuerdo entre su compañía desarrolladora, King (propiedad de Activision Blizzard), y Microsoft, por la cual los juegos de dicha franquicia se sumaban también a la tienda móvil de aplicaciones de Microsoft.

Rápidamente, Internet se llenó de tutoriales con consejos sobre cómo desinstalar Candy Crush y el resto de programas preinstalados. Ni siquiera los fans del juego que habían invertido horas en él en sus versiones móviles y/o para Facebook, estaban a favor de su inclusión forzada en sus PCs.

En cualquier caso, las instalaciones de Windows 10 continuaron siendo sinónimo de 'Candy Crush Saga' preinstalado durante cuatro años, hasta que Microsoft anunció en 2019 que la nueva actualización de su sistema operativo, la 20H1, llegaría sin la mayor parte del bloatware del que hacían gala las versiones anteriores, Candy Crush incluido.

En 2020, junto a Candy Crush, se despidieron también de Windows 10 aplicaciones como Spotify, Photoshop Elements o Netflix

Además, ofrecer dicho juego había perdido gran parte del sentido: su fama su había ido evaporando con los años, y Microsoft ya había renunciado a esas alturas al mercado de los sistemas operativos móviles. Así que parecía que los windowseros y el juego de los caramelos separaban sus caminos en ese punto.

Bienvenido de nuevo a Microsoft, Candy Crush: como si estuvieras en tu casa

Sin embargo, de forma inesperada, hoy hemos sabido que Microsoft se convierte en el nuevo propietario de Activision Blizzard y, con ello, de Candy Crush Saga (además de Call of Duty, Warcraft, Starcraft, Diablo, etc, claro). Y surge una pregunta, ¿volverá a desembarcar Candy Crush Saga en Windows?

Al fin y al cabo, recordemos que 'bloatware' no es sólo "software no solicitado por el usuario" —muchos de nosotros no hemos solicitado Paint3D o WordPad, y no son bloatware— sino que tiene que ser también "de terceros". Y, qué cosas, desde hoy Candy Crush Saga ya no es software de terceros, sino tan de Microsoft como pueden serlo el Buscaminas o el Solitario, juegos tan simples y populares como áquel, cuya preinstalación en Windows jamás ha generado polémica.

Así que, ¿cómo aprovechará Microsoft su condición de dueño de Candy Crush? Quizá ni siquiera tenga que instalarlo en el sistema operativo, ahora que ha decidido ampliar de forma algo aleatoria las funcionalidades de su navegador Microsoft Edge, incluso podría ponerlo a disposición de sus usuarios en la nueva 'barra de juegos' de éste, que da acceso a la plataforma MSN Games, que ya ofrece Microsoft Jwel, su propio 'clon' de Candy Crush —a su vez, recordemos, un clon de Bejeweled—.