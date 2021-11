El mítico '3D Pinball' de los antiguos Windows sólo era una demo de un juego mayor… y puedes volver a jugarlo en Windows 11 y en la web

Pregunta para los veteranos del lugar: ¿recordáis Microsoft Plus!? Era un pack de aplicaciones, salvapantallas, fondos de escritorio y juegos para Windows que Microsoft vendía como producto separado. El primero de esos packs, Microsoft Plus! for Windows 95 es famoso por introducir en Windows Internet Explorer 1.0. o las fuentes anti-aliased…

…pero también por ser nuestra primera toma de contacto con 3D Pinball Space Cadet, el famoso y adictivo 'Pinball de Windows' que poco después Windows 98 incluyó como software preinstalado (y así se mantuvo en las siguientes versiones de Windows, hasta la XP inclusive).

EL '3D Pinball' incluido en MS Windows 98.

Todos los que pasamos horas jugando a ese Pinball, siempre hemos pensado que estábamos jugando a un pequeño juego, como podía ser el Buscaminas o el Solitario, desarrollado específicamente por Microsoft para complementar su sistema operativo. Pero resulta que no era así: siempre fue una demo de un videojuego mucho más grande.

Y lo mejor de todo es que la ahora podemos volver a jugar a esa 'demo', casi una decena de versiones de Windows y más de un cuarto de siglo más tarde.

Un vistazo a… Los 25 juegos mas dificiles de la historia

¿Te suena 'Full Tilt! Pinball'?

Todo se remonta a 'Maelstrom', un prototipo de juego de pinball con efecto 3D (que no 3D real) desarrollado en 1994 por el estudio Cinematronics. Maxis, la gran distribuidora de videojuegos que en ese momento triunfaba con la saga SimCity, se fijó en ese prototipo y la terminó convirtiendo en la base de otro juego…

…un juego que, por acuerdo entre Microsoft y Maxis se incorporó como '3D Pinball' a Windows, y que fue lanzado comercialmente como 'Full Tilt! Pinball' en los EE.UU. y como 'Pinball 95' en Europa.

¿La diferencia entre la versión de Windows y la comercial? Que esta última incluía otras dos mesas de pinball además de la mítica 'Space Cadet'. Ésta última también incluía un ligero cambio de una versión a otra: el modelo de nave espacial del marcador, mucho más 'cartoon' en la edición para Windows.

Otra de las mesas de Pinball incluidas en la versión comercial.

En cualquier caso, Maxis no se lo montó demasiado bien, porque la versión comercial nunca se acercó a la popularidad de la otra… aunque quizá que millones de usuarios tuvieran 1/3 de juego gratis en sus ordenadores tampoco les motivó a desembolsar dinero por los otros dos tercios de juego.

Dos años más adelante, Maxis hizo otro intento lanzando 'Full Tilt! 2 Pinball' (también llamado 'Pinball 97'), con tres nuevas mesas y una perspectiva más inclinada. Poco después, sin embargo, la incipiente saga quedaría olvidada tras la compra de Maxis por Electronic Arts.

'Pinball 97'

Cómo volver a jugar a 3D Pinball en nuestro Windows 10/11

Pero 'olvidada' a nivel comercial no significa 'olvidada' por usuarios y desarrolladores. Y, por eso, hace tres años, Andrey Muzychenko descompiló 3D Pinball y lo recompiló para Linux: tienes el código disponible en GitHub.

Aunque dicha versión exigía usar un CD de instalación de Windows (los archivos de datos del juego original no son open source), esa contribución dio pie a la aparición de ports para diversas plataformas (Nintendo Switch, Android, Wii, webOS TV, etc.).

Hoy en día es posible incluso jugarlo online en la web de ClassicReload o en una versión de origen desconocido que nos hemos arriesgado a probar personalmente a Windows 11, comprobando que funciona bien (sin necesidad de un CD antiguo de Windows) y que no hace saltar la alarma del antivirus.