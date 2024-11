El atajo de teclado que más uso en Windows y Mac: un imprescindible que me ahorra mucho tiempo

Los atajos de teclado son una herramienta imprescindible para muchas personas. Nos permiten ahorrar mucho tiempo a la hora de hacer tareas que son realmente cotidianas, algo que agradecemos aquellos que nos pasamos muchas horas delante de un ordenador, como es mi caso. En este artículo te cuento el atajo de teclado que más uso en el día a día.

Precisamente normalmente hablamos en Genbeta de muchos atajos de teclado que tenemos a nuestra disposición. Pero el otro día reflexioné sobre el atajo que de verdad uso en mi día a día y que sin él se me haría muy difícil trabajar o estudiar en la facultad. Y determiné que las capturas de pantalla son imprescindibles para mí.

El atajo de captura de pantalla como un imprescindible en mi día a día

Ya sea por mi trabajo como editor o como estudiante que estoy haciendo apuntes y trabajo prácticamente todo el día en la facultad, las capturas de pantalla son imprescindibles. Tomar imágenes de las presentaciones que nos pasan los profesores, las preguntas que hacemos o incluso aquí en el trabajo también de diferentes partes de la configuración para hacer tutoriales. Todo esto hace que hacer capturas de pantalla estén en mi orden del día.

A priori, para hacer capturas de pantalla en Windows 11 es necesario acceder a la aplicación de Recortes para tener acceso a todas las opciones de captura de pantalla. Lo mismo ocurre en macOS donde también se debe acceder a la aplicación Captura de pantalla.

Pero en mi caso en Windows no opto por este método. Y tampoco por pulsar en la tecla ImprPant para después ir a Paint a hacer el recorte, que me parece una pérdida de tiempo. Lo que uso siempre es el comando Windows + Mayus + S. En ese momento me aparece en pantalla las diferentes opciones de captura de pantalla y por defecto va a permitir seleccionar la región de pantalla que quiero que se pase al portapapeles. Y de ahí a donde quiera pegarla como un documento de Word o un editor.

Esto mismo me ocurre en macOS donde también tengo este como el atajo de teclado que más uso. Aunque a veces por el cambio de sistema operativo me llego a olvidar de cuál es la combinación exacta de teclas que tengo que pulsar a la vez. En el caso de macOS es Comando + Shift + 4.

De esta manera, si tuviera que elegir el atajo de teclado favorito para mi y el que más tiempo me ahorro, sin duda me queda con el que me permite capturar pantalla. Tanto en Windows como en macOS. Sin duda es algo que si interiorizas te va a hacer mucho más productivo a la hora de trabajar o incluso para usarlo de manera esporádica para mandar algo interesante a través de WhatsApp sin perder tiempo pasando por Paint tras pulsar en ImprPant.

Imágenes | Daniel Agrelo fancycrave1

