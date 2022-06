Cómo saber por Internet el consumo eléctrico de tu casa en tiempo real para ahorrar en la factura este verano

La luz sigue más cara que nunca, pese a los intentos del Gobierno por tratar de reducir el precio de la energía. Por ello, es conveniente saber cuánto consume nuestra casa cuando, por ejemplo, teletrabajamos o tenemos el aire acondicionado encendido, de cara a poder elegir cambiar de electrodomésticos, a cambiar de horas de uso o al menos saber por qué estamos pagando tanto, dentro de lo que depende de nosotros, el consumo doméstico.

Ver el consumo de nuestra casa en tiempo real en kW es posible de dos formas. La primera es la más tradicional, con acceso físico a nuestro contador. La segunda implica a Internet. En este sentido hay que saber que las distribuidoras ofrecen desde sus páginas web la posibilidad de comprobar en tiempo real nuestro consumo, así como los picos de potencia alcanzados en fechas recientes, de forma que podamos subirla o bajarla según necesidades.

Antes de profundizar, es relevante distinguir a las compañías comercializadoras de las distribuidoras. En mi caso, vivo en la provincia de Sevilla, donde la única compañía (al tratarse de un monopolio) que distribuye, es decir, la que me ofrece la luz es Endesa Distribución. Ahora bien, el contrato lo gestionamos con las comercializadoras, que a diferencia de las anteriores sí pueden cambiar dependiendo de nuestros gustos, como una operadora de telefonía.

Cuál es la página web de mi distribuidora

Lo importante es saber cuál es nuestra distribuidora. Aunque existen 333 en España, la mayor parte de clientes se reparten entre cinco grandes distribuidoras. Para comprobar cuál te sirve a ti si no es una de las grandes, lo mejor es consultarlo en la factura de la luz. Solo tenemos que buscar el código CUPS, acrónimo de Código Universal de Punto de Suministro. Según comiencen, podremos saber qué distribuidora tenemos:

Nedgia : ES0230

: ES0230 Nortegas : ES0229

: ES0229 Redexis : ES0238

: ES0238 Endesa : ES0031

: ES0031 Iberdrola : ES0021

: ES0021 Unión Fenosa: ES0022

Para tener una aproximación sin consultar, puedes mirar el siguiente mapa de Elekluz.

Veamos cuáles son las webs de las principales distribuidoras de España, y si tienen o no aplicación para smartphones:

En ellas no nos valdrá el usuario y contraseña que tengamos de nuestra comercializadora, aunque ambas sean, por ejemplo, Endesa. Las webs de las distribuidoras requieren de un proceso de alta, generalmente sencillo, pero se puede demorar hasta 48 mientras validan nuestros datos. En mi caso fue bastante más rápido que dos días. En ese plazo recibí un mail que confirmaba mi registro y validaba mi DNI.

Qué datos necesito para registrarme en la web de cada distribuidora

Esto es lo que cada uno de los grandes distribuidoras pide en sus webs (hasta donde podemos acceder) para que los que somos clientes podamos registrarnos en las distintas webs:

Endesa Distribución : nombre y apellidos, NIF / Pasaporte / NIE (adjuntar documento subiendo un archivo), mail de contacto, móvil y dirección.

: nombre y apellidos, NIF / Pasaporte / NIE (adjuntar documento subiendo un archivo), mail de contacto, móvil y dirección. Iberdrola Distribución : una factura de luz (donde figura el CUPS), móvil, correo electrónico.

: una factura de luz (donde figura el CUPS), móvil, correo electrónico. Unión Fenosa Distribución : nombre y apellidos, documento identificativo (NIF/CIF/NIE), correo electrónico.

: nombre y apellidos, documento identificativo (NIF/CIF/NIE), correo electrónico. E-Redes EDP Distribución : documento identificativo (NIF / CIF / NIE / Pasaporte / Tarjeta de residente), código CUPS, correo electrónico y teléfono móvil.

: documento identificativo (NIF / CIF / NIE / Pasaporte / Tarjeta de residente), código CUPS, correo electrónico y teléfono móvil. Viesgo Distribución: NIF y correo electrónico.

Ver consumo eléctrico en tiempo real o picos de potencia: esto es lo que podemos hacer desde las webs de las distribuidoras

Una vez estamos registrados, ya podemos ver qué ofrece cada web. En mi caso, solo he podido utilizar Endesa Distribución, pero casi todas las webs que he podido ver sin llegar a registrarme prometían funciones parecidas, y con una visualización parecida del número de datos que podemos conocer. Es necesario mencionar que tenemos que contar en nuestra casa o edificio con contadores telegestionados. Esto no debería causar demasiado problema, pues según el Real Decreto 1110/2007, Orden ITC 3860/2007 e IET 290/2012, los contadores mecánicos debían ser sustituidos por los telegestionados antes del 31 de diciembre de 2018.

Con webs como estas podemos aprender a ahorrar mucho en la factura de la luz, pues podemos hacer pruebas para detectar qué electrodomésticos consumen más de la cuenta o, si nunca alcanzamos nuestra potencia contratada, contratar una cantidad menor

Al iniciar sesión en una web como la de la distribuidora de Endesa, se nos presentan muchas opciones, desde las que podemos acceder a varias opciones referentes a nuestro contrato.

Web de la distribuidora de Endesa una vez hemos iniciado sesión.

La que más me interesaba a mí, para medir el consumo eléctrico de cada electrodoméstico, ordenador o gadget de la casa era la opción 'Acceso online al contador', que nos permite conocer el consumo eléctrico en tiempo real, o como dice la web, la 'Potencia Instantánea Actual'. A la hora de escribir este artículo, por ejemplo, he podido comprobar que trabajando con este ordenador, una Microsoft Surface y con solo el frigorífico en uso (junto al router, que siempre está encendido), mi potencia instantánea actual es de 0,22 kW, o lo que es lo mismo, 220 vatios.

Consumo en tiempo real de una casa en Madrid, medido con la web de UFD.

Antes, mientras cocinaba con el horno, con microondas y con un fuego de la vitrocerámica, la potencia se disparó por encima del 100%, y lo cierto es que he tenido cortes en ese sentido, pues solamente tengo contratados 4 kW, que en otras casas donde he vivido eran más que suficientes, pero ya no si no tengo control apagando pronto electrodomésticos.

Podemos consultar las veces que queramos, aunque en mi experiencia, si lo hacemos muchas veces seguidas, puede llegar a dar error. Otra opción que se nos ofrece desde ese mismo panel es la de 'Reconectar ICP', muy útil para cuando nos haya saltado por exceso de potencia.

Potencia máxima demandada

Lo segundo que más me ha interesado es el apartado de 'Potencia máxima demandada', donde se puede observar cual es la máxima potencia que mi casa ha demandada a la red en cada mes. Como vemos en la captura, en diciembre y en abril hemos llegado a casi 4 kW. Esto sirve para decidir si subir la potencia contratada en el contrato, que en mi caso no sería necesario por no llegar al límite contratado de 5,2 kW.

Apartado 'Tu consumo', donde se ve el consumo que hemos tenido en mi casa por horas.

En el apartado 'Tu consumo', podemos ver el consumo del período de facturación o de las fechas que elijamos, algo que también podremos ver generalmente en aplicaciones como la de la comercializadora de Endesa. Aun así, esta sección de la web es muy interesante, porque además de poder ver por días en vez de por semanas y por meses, lo que nos permite ver cuánto consumimos por horas, también nos permite descargar todos los datos en formato .CSV para procesarlos con Excel.