Esta cuenta de Twitter identifica los NFT que plagian obras originales y pide a OpenSea el uso de IA para verificar qué vende

Los NFT o tokens no fungibles son la sensación del año. Hay ventas de NFT tremendamente memorables a lo largo de este año 2021. Pero también, lo que parecía ser una salvación para que muchos artistas dieran un nuevo prisma a su arte, ha pasado a ser casi una pesadilla porque muchas personas plagian obras originales sin que el artista lo sepa y sin que las plataformas donde se venden los plagios estén tomando medidas.

En Twitter en el mes de septiembre se creó una cuenta que ya tiene cerca de 8.000 seguidores y donde sus creadores se dedican a publicar las obras que han sido copiadas en NFT. Se llama @NFTtheft (robo NFT) y su objetivo es "documentar el plagio, el fraude y otros problemas en la escena NFT / cripto. Si ve estafadores que venden trabajo robado, avísenos. ¡Sigue compartiendo tu arte!", tal y como lo describen sus creadores.

Por ejemplo, esta cuenta descubrió ayer mismo que una semana después de que la gente que dirige @TheRealStanLee anunciaran una serie de NFT de Stan Lee, ya hay varios proyectos copiados en los mercados de NFT días antes del lanzamiento oficial. Y de nuevo, apuntan a que OpenSea.io es el lugar en el que se venden.

It's been a week since the people who run @TheRealStanLee's twitter account announced a series of Stan Lee NFTs. Let's do a quick check and oh my... there are already several copyminted projects listed on NFT marketplaces days before the official release. That sounds about right. https://t.co/qnT9hWsGW9