"Es más fácil ocultar el mal comportamiento cuando se trabaja en línea": las (malas) vivencias con el teletrabajo de esta experta

Desde que el teletrabajo llegase a nuestras vidas impuesto por una pandemia, se han creado cientos de debates entre quienes están a favor y quienes están en contra. Mucha gente recuerda que cuando no funciona es porque no se ha implementado de la manera correcta por parte de las empresas y los jefes. Otros echan la culpa a los trabajadores y hay incluso quienes los tacha de vagos por no querer desplazarse a una oficina.

Lo que está claro es que este debate está más polarizado que nunca. Hoy tenemos el análisis de Laura Dribin, fundadora y directora ejecutiva de Peritius Consulting, una firma de gestión que trabaja con clientes de Fortune 1000 para reconducir proyectos complejos y acelerar la estrategia y que dice haber encontrado ciertos malos hábitos de algunos empleados y jefes en remoto que perjudican a las empresas.

Según ella, desde su empresa, ayudando a sus clientes, "siempre hemos tratado con personas difíciles, pero aquí hay una diferencia" y es que considera que, aunque en su empresa lleva mucho tiempo trabajando con firmas que teletrabajan, ahora está viendo un nivel de mal comportamiento que no había visto en sus más de 34 años de gestión de resultados.

La razón por la que empresas contratan sus servicios como consultora externa es cuando un proyecto tiene problemas y, en muchos casos, dice Dribin que una de las causas puede ser las malas dinámicas de algunos empleados del equipo. Cabe decir que en su análisis no habla solo de malos comportamientos de los empleados, sino también de los coordinadores o jefes.

Cuáles son estos malos comportamientos

Ella considera que "es más fácil ocultar el mal comportamiento cuando se trabaja en línea, dijo Dribin, porque no hay conversaciones informales en la oficina donde los miembros del equipo puedan comparar sus experiencias con un compañero de trabajo problemático". Respecto a esto, tenemos el estudio realizado por una universidad que confirmaba que el teletrabajo da menos espacios a cotilleos y eso es un problema.

Aquel estudio decía que "la falta de una conexión estrecha con los compañeros de trabajo y con los jefes desemboca en un menor sentido de pertenencia y falta de claridad sobre las personas y los procesos de la organización, lo pueden generar más sospechas, incertidumbre y ambigüedad".

Entre sus revelaciones, la ejecutiva habló de una situación en la que, durante cuatro meses, el patrocinador de un proyecto no se comunicó en absoluto con su equipo que trabajaba de forma remota y, de repente, apareció exigiendo que el equipo siguiera todas sus directrices para cumplir con sus expectativas.

En otro caso, su empresa fue contratada para reemplazar a un gerente de proyecto complicado que se negó a renunciar a su puesto y optó por intentar insertarse en los roles de otras personas del equipo.

Su empresa incluso fue contratada para hacerse cargo de un proyecto y cuando se pusieron manos a la obra vieron que el proyecto había fallado tiempo atrás y que nadie ha informado de ello al gerente para mantener el puesto más tiempo.

La falta de valentía

La experta en gestión de proyectos dice que por su experiencia, está convencida de que muchos problemas de equipos remotos pueden atribuirse a gerentes débiles que no establecen bien los objetivos y luego evitan conversaciones difíciles y reacciones cuando algo sale mal.

"En el mundo del trabajo virtual, los miembros del equipo que se quejan de un compañero de proyecto con bajo desempeño asumen que el gerente está abordando el problema", explica. Y con el tiempo, muchas veces la plantilla puede ver que el gerente no ha abordado el problema y ahí surgen los conflictos. En persona, no es tan fácil ignorar el lenguaje corporal o evitar decir algo sobre un problema, asegura.

Según la experta, la gestión adecuada de un equipo remoto no requiere solo de más capacitación gerencial, sino de continuar aplicando técnicas de gestión de empleados probadas y verdaderas en el mundo del trabajo remoto. "Muchas empresas pierden de vista el hecho de que hay cosas que se han hecho durante décadas y que todavía funcionan", dijo.

También señaló que había una razón por la que IBM, uno de los primeros en adoptar el trabajo remoto, ha cambiado de opinión. Dice que "descubrieron que la productividad mejora con el trabajo remoto, pero la innovación no existe y, al final, la innovación siempre triunfa sobre la productividad”, dijo.

