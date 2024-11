He dejado Twitter por Bluesky: cinco útiles funciones que X no tiene y merece la pena probar

Reconozco que hubo un momento en el que en la carpeta de redes sociales de mi teléfono tenía Twitter (ahora X) y cuatro potenciales sucesores: Threads de Instagram, Mastodon, Mammoth y Bluesky.

Twitter siempre será mi red social favorita, el problema está en que el Twitter de Elon Musk dista mucho de ser la red social de la que me enamoré hace casi 15 años. Ya no es que la ultraderecha y los bulos campen a sus anchas, es que si no pasas por caja apenas tienes alcance. Es como hablar sola en tu habitación.

Aunque hay diferencias de base entre unos y otros, al final todos tenían un defecto común: no iba a encontrar a la misma gente porque apenas estábamos cuatro gatos. Hasta el reciente estallido de Bluesky y la sangría de Twitter: ahora por fin veo movimiento en una red social que tiene detalles prometedores. Porque aunque la base es la misma, Bluesky tiene algunas funciones propias de lo más interesantes.

Un starter pack esencial para empezar de cero

Empezar desde cero en una red social de compartir contenido e informarse tiene lo suyo, incluso aunque te hayas llevado unas cuantas cuentas del viejo Twitter. Por eso merece la pena usar sus Starter packs que no vas a encontrar ni en la app ni en la versión web, sino que toca buscar fuera de la plataforma, como por ejemplo en este directorio, donde puedes buscar y encontrar algunos populares que pueden interesarte, como por ejemplo el Starter pack de las publicaciones de Xataka, donde seguir del tirón algunos de nuestros medios tech.

Un feed algorítmico personalizable y con agradables sorpresas

Hay dos feeds algorítmicos que puedes elegir en la pantalla principal: 'Discover' y 'Following/siguiendo', pero resultan mucho más entretenidos cuando los personalizas, lo que por ejemplo sirve para dar con gente que comparte tus intereses.

Solo hay que tocar sobre el icono de las tres líneas de la esquina superior izquierda y en 'Feeds', donde en la sección de 'Discover new feeds' puedes probar algunos tan interesantes como 'Popular with friends' (popular con amigos, con contenido que triunfa entre gente que sigues y contenido potencialmente interesante), 'Mutuals' o hasta 'Cat pics' para fotos de gatos (Sí, has leído bien), algo que a servidora nunca le viene mal.

Un timeline mucho más limpio, ordenado y menos machacón

Como Twitter en sus inicios, el feed de Bluesky es cronológico y allí aparece gente que sigues, pero es que además puedes depurarlo un poco para elegir si quieres ver respuestas, reposts, publicaciones repetidas, citas... para filtrar las respuestas y dejar las publicaciones de solo las personas que sigues.

Esto puede hacerse solo desde la app del móvil, desde 'Ajustes' > 'Feed de siguiendo' y allí desmarcar lo que no te interese. (Nota: solo disponible en la app móvil).

Los hilos a veces pueden ser un follón, pero afortunadamente ofrece una opción para ordenar las respuestas e incluso priorizar para ver antes a la gente que sigues. Puedes encontrarlo en 'Ajustes' > 'Preferencias de hilos'. Ojo porque además tiene un modo experimental al estilo Reddit.

Ajustes: Feed de siguiendo (izda) y preferencia de hilos (dhca)

Sin linchamientos: adiós a las citas (si lo quieres)

Los linchamientos verbales están a la orden del día en Twitter y la verdad sea dicha: este tipo de red social se presta a ello. Sin embargo en Bluesky se les ha ocurrido una medida sencilla pero efectiva para que alguien no use una publicación tuya para hacer sangre: 'Desvincular cita', una de mis favoritas.

Así, dentro de la aplicación y en tu cuenta, solo hay que tocar sobre los tres puntos en la publicación, darle 'Desvincular cita' y ya no aparecerá ni la cita ni tu nombre.

Toca para ir a la publicación de Bluesky

Moderación con etiquetas

La moderación de Bluesky se lleva a cabo por unos labelers o etiquetadores, un servicio de terceros que etiquetan cuentas o contenidos con fines informativos o de moderación, lo que puede servir para ocultar a potenciales estafadores, incitadores al odio, cuentas de marca, etc.

Si vas a 'Ajustes' > 'Moderación' no solo puedes configurar qué palabras o etiquetas silenciar y por cuanto tiempo, o visualizar cuentas silenciadas o bloqueadas, sino también qué hacer con ese contenido moderado con etiquetas, pudiendo seleccionar entre 'Ver', 'Advertir' u 'Ocultar' en la sección de 'Bluesky Moderation Service'.

Portada | Javier Pastor

En Genbeta | Qué es Bluesky: esto es todo lo que ofrece la alternativa a X