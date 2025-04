Llevo años dependiendo de tarjeta para pagar. Con el apagón eché mucho de menos tener dinero físico

Siempre me he considerado un entusiasta de la tecnología, aunque también me he intentado tomar las cosas con prudencia. Sin embargo, la digitalización del dinero ha sido, sin duda, uno de esos avances que he adoptado con especial entusiasmo. Durante años, mi cartera ha llevado apenas unos euros sueltos, relegando el efectivo a un papel casi testimonial en mi día a día. "¿Quién necesita billetes cuando tienes el móvil y la tarjeta?", solía pensar. Hasta ayer.

Este lunes mi perspectiva sobre llevar dinero en efectivo cambió para siempre. Lo que comenzó como una jornada normal se transformó en cuestión de minutos en un caos absoluto. A las 12:32, España entera se sumió en la oscuridad. El apagón masivo que paralizó el país me recordó, de la manera más dura posible, que nuestra dependencia tecnológica tiene un talón de Aquiles.

Casi sin efectivo en pleno apagón

En los supermercados, la situación rozaba lo surrealista. Algunos establecimientos más grandes simplemente cerraron sus puertas, incapaces de funcionar sin sus sistemas informáticos. Otros, más pequeños o quizá más resilientes, optaron por soluciones improvisadas: dependientes haciendo cuentas a mano, con calculadoras de pilas, como en tiempos que creíamos superados.

"Solo efectivo", me informó el dependiente con una mezcla de resignación y preocupación. Revisé mi cartera con nerviosismo. Algunas monedas que apenas llegaban a los siete euros. Eso era todo lo que llevaba encima en ese momento de incertidumbre.

Los cajeros automáticos se habían convertido en cajas metálicas inertes. Sin electricidad, no había forma de acceder a mi propio dinero. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente desconectado de mis recursos financieros. Bien es cierto que no tuve problemas para pagar puesto que me acabé reuniendo con mis padres y mi pareja, quienes sí llevaban encima, pero este hecho me hizo reflexionar sobre lo poco preparado que iba.

En un punto de la tarde que iba paseando solo por la calle, pensé en comprar una radio para mantenerme informado, ya que era el único medio de comunicación que funcionaba con fiabilidad. Los datos móviles iban y venían, más venían que iban, dejándonos prácticamente incomunicados. Sin embargo, al llevar poco dinero efectivo encima me quede sin ella, aunque luego encontré una radio vieja que tenía por casa.

el presidente Sánchez comparecía explicando que se trataba de un evento sin precedentes, que "todas las hipótesis siguen abiertas" y que nunca antes habíamos experimentado una pérdida tan repentina de generación eléctrica. Y aunque fuese algo exclusivo y se de el caso de que nunca más vayamos a pasar por lo mismo, ayer me quedó claro que iba poco preparado y que tenía que mejorar este punto, comenzando por llevar dinero en efectivo.

Las horas pasaron lentamente. En algunas zonas, la electricidad comenzó a restablecerse, pero la normalidad seguía siendo una aspiración lejana. Mientras tanto vi a personas estableciendo pequeñas redes de solidaridad improvisada y decidí apuntarme. Aquí en Jaén la luz llegó de madrugada, y me enteré de la peor forma posible: con un bofetón en la cara de mi flexo a las 4 de la mañana.

Esta experiencia me ha enseñado una lección muy valiosa. Aunque la digitalización del dinero ofrece comodidad y eficiencia, descartar por completo el efectivo es una imprudencia. El apagón demostró que nuestro sistema monetario actual sigue necesitando respaldos físicos, tangibles, que funcionen cuando todo lo demás falla.

Hoy, con la situación aún normalizándose, me pasaré por el cajero para sacar algo de dinero y tenerlo siempre a mano. Sé que para muchos parecerá algo obvio, pero sé de primera mano que no era el único que pensaba así con el efectivo. Porque si algo nos enseñó aquel minuto fatídico, el que transcurrió entre las 12:31 y las 12:32 del lunes 28 de abril, es que todo puede cambiar en un instante.

