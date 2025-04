Red Eléctrica Española descarta que el apagón se debiera a un ciberataque. Para Pedro Sánchez aún es una posibilidad abierta

Han pasado más de 24 horas desde que España viviera un gran apagón eléctrico que, sin duda, pasará a la historia por no tener precedentes similares. En los primeros momentos, reinó la incertidumbre, y a día de hoy aún se desconocen muchos detalles. No obstante, todo apunta a que no se trató de un ciberataque.

Esa fue una de las primeras hipótesis que muchos contemplamos: un posible ciberataque que hubiera tumbado toda la red eléctrica nacional. Sin embargo, con el paso de las horas esta idea se fue descartando, hasta que finalmente Red Eléctrica Española (REE) lo confirmó oficialmente.

Red Eléctrica Española descarta el ciberataque

Ha sido Eduardo Prieto, director de Servicios para la Operación de REE, quien ha negado esta posibilidad en rueda de prensa, afirmando lo siguiente:

Hemos podido concluir que no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de Red Eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente

Este mensaje ha traído cierto alivio, sobre todo después de que durante la jornada del lunes algunas declaraciones institucionales no descartaran ninguna hipótesis. Sin ir más lejos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, llegó a señalar el ciberataque como una posible causa del apagón. Incluso la Audiencia Nacional abrió una investigación, solicitando información al CNI y a REE.

Entonces... ¿Qué causó este apagón?

Pedro Sánchez quiere investigar todas las posibles causas

Hace unos minutos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido para explicar que el análisis se centra ahora en los "cinco segundos donde saltó todo", refiriéndose al momento crítico en que se perdió el 60% del consumo energético del país.

Para ello, el Consejo de Seguridad Nacional ha activado una comisión de investigación con el fin de esclarecer los hechos y evitar que una situación tan crítica vuelva a repetirse. Esto hace evidente que Pedro Sánchez no descarta el ciberataque, aunque admite que no hay indicios.

Esta misma comisión hará una investigación independiente a la ofrecida en el informe de la REE que ha apuntado que no se trata de un ciberataque. Además, este mismo organismo va a "exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privado".

Para enfatizarlo más, Pedro Sánchez ha aclarado que:

Ojalá, espero que ese sea el diagnóstico, el de Red Eléctrica. No pongo en duda nada, solo digo que pongo en marcha esa comisión técnica e independiente para cerciorarnos o descartar cualquier posibilidad de que haya contribuido un ciberataque a esta situación. Ojalá no sea así y sean otras hipótesis

Además, ha querido aclarar algunas hipótesis que se habían planteado en las últimas horas:

"No hubo un exceso de energías renovables como tampoco una falta de cobertura"

Esta afirmación llega en relación con las hipótesis que se estaban barajando en las últimas horas algunos expertos por los posibles huecos de tensión, donde el equilibrio entre generación y demanda es frágil en España, habiendo provocado este gran apagón por seguridad. Incluso la propia REE hablaba de un caso de “desconexión” para justificar estos problemas, que muchos han atribuido precisamente a estas renovables que estaban sustentando casi el 100% del consumo diario en estos días soleados.

Sobre el papel de las centrales nucleares, Sánchez ha sido contundente:

Lejos de ser una solución, han sido un problema porque estaban apagadas y ha sido necesario enviar grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables.

Para evitar que un episodio así se repita en el futuro, el presidente ha asegurado que el Gobierno tomará las medidas necesarias y hará las reformas pertinentes. También ha afirmado que se exigirán responsabilidades a los operadores privados implicados.

Imágenes | Johannes Plenio Alexander Jawfox

