La aprobación de la ley de reducción de jornada laboral se retrasará una semana tras el gran apagón

El Consejo de Ministros tenía previsto aprobar hoy el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanal. Un hito que se alcanzó hace unas semanas tras el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, aunque sin el respaldo de la patronal. Sin embargo, este primer paso en su proceso legislativo tendrá que esperar un poco más.

En el día de ayer, España vivió un gran apagón energético que ha cambiado todas las prioridades del Ejecutivo. Todos los esfuerzos están ahora centrados en esclarecer exactamente qué ocurrió, con diversas reuniones del Consejo de Seguridad Nacional. Esta situación ha provocado el aplazamiento de varias decisiones legislativas.

Yolanda Díaz se ve obligada a retrasar la aprobación de su proyecto de ley

En un primer momento, el proyecto de ley iba a ser aprobado mañana en un Consejo de Ministros extraordinario. Pero finalmente, según informa eldiario.es, el departamento de Yolanda Díaz ha decidido posponerlo a la semana que viene para dedicar todos los recursos a la gestión de la crisis energética.

Según la Vicepresidenta Segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha declarado:

El Consejo de Ministros se encuentra reunido para analizar la situación creada tras el corte ocurrido ayer en el suministro eléctrico y las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno para recuperar la normalidad”.

Que se aprobara hoy o no el proyecto de ley no significaba que desde mañana mismo íbamos a poder salir antes de la oficina. El texto que se iba a aprobar es un proyecto de ley que debe ser remitido a las Cortes Generales para su debate y posterior aprobación. Por tanto, todavía queda un largo recorrido parlamentario antes de que este nuevo derecho laboral sea una realidad.

Además de la reducción de jornada, la norma también contempla reforzar los controles horarios para evitar que se omitan en nómina las horas extraordinarias, así como detallar aún más el derecho a la desconexión digital.

Sin embargo, el contexto político actual no es el más favorable. La fragmentación parlamentaria obligará al Gobierno a buscar apoyos que, de momento, no tiene asegurados. Esto deja abierta la posibilidad de que el proyecto termine fracasando en el Congreso si no se logra un entendimiento con las fuerzas que en su día apoyaron al Ejecutivo.

Imágenes | RTVE

