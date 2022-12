He probado la última función de MEGA y cada día estoy a un paso más de no volver a usar Google Drive: esto es lo que ofrece

Además del servicio en la nube que ofrece MEGA, la compañía ha ido añadiendo funciones muy útiles a su plataforma. Uno de los últimos añadidos ha sido MEGA Backup, un sistema que sincroniza y sube a la nube automáticamente el contenido de una carpeta local que hayamos seleccionado previamente. Se trata de la propuesta de la firma para prevenir la pérdida de datos por parte del usuario, y así disponer de la versión de los archivos más reciente.

Durante los últimos meses he ido probando varios servicios de almacenamiento en la nube con el fin de deshacerme de Google Drive. Si bien este servicio cumple con lo que promete, los 15 GB de almacenamiento gratuito se me quedan cortos, y tener mis archivos alojados en un lugar independiente a mi cuenta de Google ha comenzado a ser una prioridad, principalmente por motivos de seguridad y privacidad. MEGA Backup es una alternativa prometedora, y en este artículo he querido destacar algunas de sus bondades.

Una copia de seguridad unilateral en la nube de tus archivos en local

MEGA es un servicio que cada vez se va distanciando aún más de su reputación como principal servicio de descarga directa. Y es que ahora, además de seguir ofreciendo esta función, el servicio se ha ido expandiendo con características muy interesantes. Ya de base, disponer de 50 GB de almacenamiento en la nube de forma gratuita es atractivo, pero su última función ofrece más opciones al usuario para evitar la pérdida de archivos.

Con MEGA Backup tenemos la opción de configurar una carpeta local de nuestro ordenador para sincronizarla con la nube. De esta manera, cualquier cambio que hagamos se reflejará también en el servicio de MEGA, pudiendo acceder a los archivos desde cualquier dispositivo. Además, funciona de manera unidireccional, siendo la carpeta local la única que sincroniza los cambios.

Esta función es similar a lo que ofertan servicios como Google Drive, Dropbox, OneDrive, y demás, aunque el exigente cifrado de MEGA nos permite gestionar nuestros archivos con un nivel de encriptado de conocimiento cero.

Para hacer uso de esta función, lo único que tenemos que hacer es descargar la app de MEGA para escritorio. Ésta se encuentra disponible para Windows, macOS y Linux. Cuando la hayamos instalado, simplemente escogemos el tipo de sincronización que queremos tener (completa o selectiva) y seleccionamos la carpeta local de nuestro ordenador que queramos añadir a nuestra biblioteca en la nube para que se actualice automáticamente y el propio sistema de MEGA hará el resto por nosotros.

Al configurar la carpeta, cualquier archivo que copiemos a ella se subirá directamente a nuestra biblioteca de MEGA. De esta manera, podremos tener acceso a esos archivos desde cualquier dispositivo, ya sea vía web o desde la app para escritorio y móviles.

Para prevenir la eliminación accidental de los archivos, o la corrupción de archivos, la copia de seguridad de la carpeta subida en la nube se limita a solo lectura. Además, una vez hecha la copia de seguridad, podemos compartir los archivos con cualquier persona sin que ésta pueda modificarlos. Junto a ello, también podemos ver el estado de los archivos en tiempo real.

Si bien MEGA era un servicio que para muchos, 'simplemente existía', puede que esta función anime a más usuarios a utilizar este servicio como sistema de almacenamiento en la nube principal. En mi caso, me ha convencido, y puede que sea el empujón que necesitaba para dejar atrás Google Drive.