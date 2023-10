Hemos probado Adobe Firefly 2 y no tiene nada que envidiarle a DALL-E 3 como IA para generar imágenes gratis: así funciona

Aun siendo una de las más tardías en implementar herramientas de inteligencia artificial en sus productos, Adobe ha dado un gran salto en este aspecto finalmente con la integración de su modelo de IA tanto en Photoshop como en Illustrator, e incluso en Adobe Firefly, una herramienta independiente que nos permite generar imágenes con IA por medio de una descripción en texto.

No obstante, la cosa no se queda ahí, y entre la variedad de opciones en Firefly también contamos con la posibilidad de rellenar imágenes, añadir efectos de texto, generar imágenes vectorizadas, y mucho más. Recientemente, la compañía ha presentado la segunda versión de Firefly, es por ello que en este artículo te contamos qué tal nuestra experiencia con ella y todas sus características destacadas.

La herramienta de generación de imágenes definitiva

Cabe mencionar que Firefly es una herramienta gratuita de Adobe que nos permite generar imágenes con IA. Cuando nos registremos y comencemos a usar la herramienta, tenemos un total de 25 créditos para canjear en esta herramienta. Sin embargo, la compañía también ofrece un plan con un coste de 5,58 euros al mes que nos da hasta 100 créditos al mes, acceso a Adobe Fonts y nos elimina las marcas de agua que nos encontremos en las imágenes.

El modelo de Adobe se ha entrenado con miles de imágenes licenciadas y de dominio público. De esta manera, la compañía nos garantiza el poder utilizarlas para fines comerciales. Tal y como comentábamos con la primera versión de Firefly, Adobe asegura que su IA ha sido entrenada con datasets de licencia abierta y Adobe Stock con ayuda de NVIDIA, por lo que en principio no debería de haber ningún problema de derechos de autor.

Aquellos que no estén a favor de entrenar a esta IA pueden seleccionar la etiqueta de "no entrenar" en sus trabajos subidos a Adobe Stock y la compañía no usará sus imágenes para entrenar a la IA. Aquí el problema está en que por defecto deberán de seleccionar manualmente esta etiqueta de forma individual si quieren proteger su obra.

Para acceder a esta herramienta, lo único que tenemos que hacer es acceder a la web oficial, registrarnos y directamente ya podremos crear imágenes con Firefly. La herramienta estándar dentro de su conjunto de opciones es la de generar imágenes a partir de un texto.

Tanto la eliminación de fondos como el relleno generativo funcionan francamente bien. Para esto último, tan solo tenemos que seleccionar las partes que queremos modificar o rellenar y escribir lo que queremos incluir en la imagen.

Hay grandes cambios frente al modelo de generación anterior, sobre todo en lo que respecta a la calidad de los resultados. Desde Firefly se han enfocado en mejorar considerablemente el renderizado en humanos, pudiendo obtener sorprendentes retratos de personas sin incongruencias en el rostro o en las manos, elementos donde más suelen fallar estas herramientas. Esto no quiere decir que ya no aparezcan este tipo de fallos, aunque bajo nuestra experiencia, requeriremos de menos intentos para obtener lo que buscamos.

Prompt: Un retrato de una mujer con ropa urbana masticando chicle en la calle

En este artículo hemos adjuntado algunas imágenes como prueba de ello. Además, una vez insertado el prompt tenemos acceso a un panel de edición donde podemos escoger el modelo con el que queremos trabajar (Firefly Imagen 1 o Firefly Imagen 2), modificar la relación de aspecto entre 4:3, 3:4, 1:1 o 16:9, cambiar el estilo, aplicar efectos, o ajustar el color, tono, iluminación, composición, etc.

El modelo ahora también es compatible con instrucciones en hasta 100 idiomas, por lo que no tendremos ningún problema en generar imágenes con texto en español. Además, cuando obtengamos las imágenes, podemos descargarlas, pasarlas directamente a Adobe Express para editarlas, o guardarlas en nuestra biblioteca personal.

Imagen modificada con relleno generativo. Hemos quitado el chicle, sustituido el jersey por una camiseta, añadido un collar y un niño al fondo

Entre las opciones de edición una vez generada la imagen, también contamos con la opción de relleno generativo para ampliarla, quitar el fondo, añadir texto y más. También podemos usar una imagen en concreto como referencia de estilo, o generar imágenes similares a aquella que nos haya gustado.

Para utilizar las opciones de relleno generativo o eliminación de fondo, la herramienta nos remitirá a Adobe Express, una especie de Photoshop básico que integra algunas herramientas de inteligencia artificial y otras de edición de imágenes. Lo cierto es que tanto la eliminación de fondos como el relleno generativo funcionan francamente bien. Para esto último, tan solo tenemos que seleccionar las partes que queremos modificar o rellenar y escribir lo que queremos incluir en la imagen. Después, la herramienta nos ofrecerá varios ejemplos a costa de nuestros créditos.

Algunas de las opciones que se incluyen en Adobe Firefly

En cada imagen que descarguemos tendremos una marca de agua de Adobe Firefly en la esquina inferior izquierda. Esta no molesta demasiado, aunque podemos quitar la marca de agua si nos suscribimos al plan de pago mencionado antes.

En lo que respecta a la generación de imágenes vectorizadas, modificar imágenes en 3D, pasar de boceto a imagen, añadir resultados personalizados o utilizar descripciones para crear plantillas, aún son opciones que se encuentran en desarrollo, por lo que debemos esperar hasta que podamos usar estas herramientas.

Las herramientas de IA son el presente y futuro de Adobe

Como ya augurábamos hace un tiempo, Adobe está creando todo un sólido ecosistema en torno a diversas herramientas de inteligencia artificial. Se puede comprobar que las implementaciones se están agregando a sus herramientas de forma muy orgánica, y serán de gran utilidad tanto para particulares como para estudios que deseen modificar o generar imágenes por medio de IA.

Imagen | Generada por IA con Adobe Firefly

