HP sigue actualizando sus impresoras para que sólo utilicen cartuchos oficiales: así podemos impedir o deshacer la actualización

"¡HP ha actualizado sus impresoras para prohibir rotundamente la tinta 'no HP'!", denuncia un usuario en Reddit. "Ya no muestran el mensaje 'no se puede garantizar la calidad'" -el que han mostrado durante años- "sino que cancelan la impresión por completo hasta que inserte un cartucho de tinta HP".

El usuario, que escribe desde Reino Unido, explica que en el servicio técnico le indicaron que se trataba "de una actualización reciente que están distribuyendo a todas sus impresoras", y que no podían eliminar dicha actualización.

HP lleva intentando 'colar' esta clase de medidas varios años

Esto no es, en realidad, algo nuevo: forma parte de una estrategia que ha ido implementando HP de manera progresiva en los últimos siete años, desde que en 2016 empezó a introducir en sus equipos de impresión una tecnología bautizada como 'Dynamic Security' mediante una actualización del firmware que evitaba que los cartuchos de tinta y tóner que carecían de chip HP pudieran funcionar en las impresoras de la marca.

Los clientes que ya habían adquirido y venían usando sus impresoras se encontraron, de repente, con un comportamiento inesperado que reducía la funcionalidad de sus dispositivos: se les impedía imprimir con cartuchos que antes funcionaban por completo (y que, en algunos casos, ya habían adquirido). HP intentó justificarse alegando que estaba protegiendo a los clientes, evitando la falsificación y el uso de tinta de mala calidad.

Lo cierto es que muchos de sus usuarios lo percibieron, sencillamente, como un intento de proteger su mayor fuente de ingresos en el ámbito de la impresión, que no es tanto la fabricación de impresoras como la provisión de tinta para las mismas.

Varios años después (el pasado mes de septiembre, de hecho), HP se vio obligada a comprensar económicamente a usuarios de varios países europeos (con un máximo de 95 euros por persona) por no haber informado adecuadamente de la rebaja de prestaciones que iban a sufrir sus impresoras. Antes de eso, en 2018, había tenido que llegar a acuerdos similares en EE.UU. y Australia, y en 2020 la compañía fue multada por la Autoridad Antimonopolio Italiana.

HP dio entonces marcha atrás en la implementación del sistema de Dynamic Security en algunos de los modelos, pero progresivamente han ido implementándolo en los modelos nuevos, asegurándose de añadir avisos de la presencia de dicha 'funcionalidad'.

Sin embargo, la normativa vigente tanto en EE.UU. como en la UE, si bien permite a HP mostrar todas las recomendaciones y mensajes de advertencia que quiera cuando el usuario opta por usar cartuchos de terceros, no les respalda a la hora de evitar su uso.

¿Es posible deshacerse de la Dynamic Security en nuestra impresora HP?

Según explica la compañía de venta de cartuchos 'no oficiales' CompAndSave, podemos reconocer si una actualización ha implementado Dynamic Security en nuestra impresora si recibimos mensajes de error como "Falta el cartucho o está dañado", "Retire y vuelva a instalar el cartucho de tinta" o "No se reconoce el cartucho". Así como si tus cartuchos de tinta dejaron de funcionar repentinamente después de haber estado funcionando sin problemas.

Como no todos los modelos tienen forma de hacer 'downgrade', es fundamental inhabilitar las actualizaciones automáticas

Dos pasos del proceso de desactivación de actualizaciones automáticas en una impresora HP Lasejet

Si no estamos experimentando ninguno de estos síntomos, su recomendación pasa por desactivar el proceso de actualización automática de nuestros productos HP para evitar que la actualización llegue a instalarse en nuestra impresora (en esta web revisan algunos de ellos, pero varían enormente de un modelo de impresora a otro).

Pero, si esto ya no es una opción, la solución pasa inevitablemente por el downgrade. Es decir, por forzar al firmware a volver a una versión anterior libre de Dynamic Security. ¿Cómo es posible esto? Pues existen dos métodos, según el modelo y fecha de fabricación de nuestra impresora...

Método I

Esta actualización deshabilita Dynamic Security en todas las impresoras, independientemente de su fecha de fabricación, de los siguientes modelos: OfficeJet 6810, 6820, OfficeJet Pro 6230, 6830, 8610, 8620, 8630, 8640, 8660, X451dn/dw, X476dn/dw, X551dw y X576dw.

Así mismo, deshabilita esta tecnología en impresoras fabricadas antes del 1 de diciembre de 2016, incluidas las impresoras HP Officejet Pro 6970, 7740, 8210, 8700, Officejet 6950, PageWide 300, 400 y 500.

El proceso (consulta la web de CompAndServe para leer las anotaciones primero) es muy sencillo:

Haga clic en Configuración en la pantalla del panel de control de la impresora.

en la pantalla del panel de control de la impresora. En el menú Herramienta s, haga clic en Restaurar valores predeterminados de fábrica.

s, haga clic en Restaurar valores predeterminados de fábrica. Una vez hecho esto, la ventana Restaurar valores predeterminados de fábrica mostrará un mensaje de advertencia. Para continuar, haga clic en Sí .

. Después de seleccionar Sí, la impresora se reiniciará automáticamente y volverá a su configuración de fábrica.

y volverá a su configuración de fábrica. La función "Cartucho protegido" ya no está disponible.

Método II

El segundo método es aplicable a impresoras HP de las series 90x, 95x y 97x. Se basa en la instalación de una actualización de drivers que HP lanzó en su momento para deshacer la implementación de Dynamic Security, pero que dejó de ofrecer en su web en año pasado, por lo que la única manera de acceder a los ficheros *.exe necesarios es a través de proveedores de alojamiento no oficiales, como los que enlaza CompAndSave.

Queda bajo responsabilidad del usuario evaluar los riesgos y someter el archivo descargado a la comprobación de un antimalware. Las instrucciones completas pueden encontrarse en su web.