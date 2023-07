Ya me han pagado la ayuda de 200 euros sin reclamar: estos son los estados por los que ha pasado el expediente

Desde principios de año son muchas las personas que han estado persiguiendo día a día a Hacienda para poder conocer cuándo se iba a pagar la ayuda de 200 euros que es muy necesaria para muchos ciudadanos. Tras concluir el plazo de presentación a finales de marzo se abría una ventana de 3 meses que concluyó el 30 de junio para poder recibir este pago si se cumplían los requisitos.

El problema llegó cuando el día 30 de junio pasó y había mucha gente que se había quedado sin el correspondiente ingreso. Y esto se debe principalmente a la saturación que ha vivido Hacienda con la campaña de la renta, pero que no quita el hecho de que siga siendo muy poco transparente con estos plazos y con el estado de tramitación.

Ha tardado, pero al final la ayuda de 200 euros está llegando

Y es que de manera tímida y sin hacerlo de manera pública en su página web (que mantiene el plazo de 3 meses) Hacienda se abrió a extender este plazo durante el mes de julio. Y previsiblemente también durante agosto y septiembre se van a tener que tramitar estas ayudas viendo que no se están llegando a ingresar durante este mes.

En mi caso particular ya pude contar en Genbeta que se me ha tramitado esta ayuda de 200 euros en el mes de julio y sin tener que presentar reclamaciones. Pero durante este proceso me ha llamado la atención los diferentes pasos por los que pasa la tramitación de la ayuda, ya que pueden ser algo confusos. Y también hay que destacar que el tiempo de tramitación dura una semana que se puede hacer realmente eterna.

Y es que en mi caso particular el expediente se abrió un viernes, algo que se puede consultar en la sección de expedientes de la Agencia Tributaria (y no en la sección donde aparece ALTA o el periodo 0A, que no va a variar nunca). Pero tardó exactamente una semana justa hasta que se emitió el correspondiente pago, al desplazarse al viernes posterior. Durante este procedimiento se va a pasar por diferentes estados que son los siguientes:

Alta solicitud devolución : el primer estado del procedimiento en el que se abre el expediente para poder ser revisado por la propia Agencia Tributaria para saber si se cumplen todos los requisitos.

: el primer estado del procedimiento en el que se abre el expediente para poder ser revisado por la propia Agencia Tributaria para saber si se cumplen todos los requisitos. Acuerdo devolución : en este caso la Agencia Tributaria ha aceptado tu situación y el expediente sigue adelante, aceptando que se vaya a realizar el ingreso. Pero con este estado no se ha hecho la transferencia a tu bancaria.

: en este caso la Agencia Tributaria ha aceptado tu situación y el expediente sigue adelante, aceptando que se vaya a realizar el ingreso. Pero con este estado no se ha hecho la transferencia a tu bancaria. Pago: con este estado ya se ha hecho la transferencia a tu cuenta bancaria y el expediente quedará completamente cerrado.

Pero obviamente al momento de hacer la transferencia no te llega el dinero a tu cuenta bancaria. Aquí entra en juego el funcionamiento de cada uno de los bancos, pero normalmente se debe tener en cuenta que va a tardar entre 1 y 2 días desde el momento de la transferencia. Y esto sin tener en cuenta los propios fines de semana.

Con esto se quiere transmitir tranquilidad, pues Hacienda si está tramitando las ayudas aunque con mucho retraso y con poca transparencia de los nuevos plazos. Pero lo que está claro es que mucha gente se va a tener que ir a después del verano para realizar estos ingresos.

