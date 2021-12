Las mejores aplicaciones para Windows, Linux y macOS que hemos descubierto en 2021 los editores de Genbeta y Webedia

Con el año a punto de despedirse, en Genbeta y el resto de medios de tecnología de Webedia hemos querido compartir con nuestros lectores algunas de las mejores aplicaciones que hemos descubierto durante el 2021.

Las siguientes son algunas de las recomendaciones de programas para Windows, Linux, macOS, o incluso la web, que los editores de diferentes publicaciones hemos ido descubriendo en los últimos meses y que se han convertido en indispensables para nuestro día a día frente al ordenador.

Xbox Cloud Gaming

La recomendación de Frankie MB, editor en VidaExtra:

Microsoft lleva ya un tiempo combinando los conceptos de aplicación y servicio, pero su manera de llevar la experiencia Game Pass de Xbox al juego en la nube es para quitarse el sombrero: ya bien sea desde la app de Xbox o a través de cualquier navegador, al abrir Xbox Cloud Gaming tengo acceso a una biblioteca de cientos de juegos, lo cual no está nada mal. Pero lo verdaderamente interesante es que me da la oportunidad de continuar sobre la marcha mis partidas de Consola o mi PC desde cualquier equipo, incluso los menos preparados, justo donde lo dejé. Y da igual que sean clásicos de Xbox 360 o el potente Forza Horizon 5. Xbox Cloud Gaming se incluye única y exclusivamente como reclamo adicional en la suscripción Game Pass Ultimate, pero redondea enormemente su valor convirtiendo cualquier móvil o tablet en la Xbox de bolsillo que nunca se lanzó. Y no lo vamos a negar: es la solución perfecta para improvisar partidas a Sea of Thieves sin instalaciones y al instante con amigos, independientemente de que éstos jueguen en consola, PC o móvil. Lo cual, se mire como se mire, lo posiciona entre lo mejorcito que nos ha dado 2021.

Camo Studio y EpocCam

Camo Studio

La recomendación de José García, editor en Xataka:

Mi webcam tiene muchos años y no me viene bien para las cosas que hago en Xataka, como cubrir eventos en directo en nuestro canal de YouTube. Investigando, di como Camo Studio, un app que permite usar cualquier cámara del móvil como webcam en el ordenador mediante USB (es decir, sin latencia). En Android y Windows está en beta y, por lo tanto, está desbloqueada, pero la versión Pro vale una pasta (82,27 euros en pago único u 5,19 euros mensuales en suscripción). Por ahora me vale, pero cuando salga de la beta tengo otra alternativa: EpocCam. EpocCam (de Elgato, marca de Corsair) es una app que funciona de forma similar. Solo vale para iOS, lo que para mí no es un problema ya que tengo un iPhone y un iPad, y sirve para convertir el móvil en una webcam para el PC. Funciona de escándalo y vale 8,99 euros, pago único. Ambas apps funcionan de escándalo y han conseguido que me olvide de comprar una webcam.

Adobe Creative Cloud Express

La recomendación de Javier Marquez, editor en Xataka:

Frecuentemente utilizo soluciones como Canva o Illustrator para crear publicaciones gráficas atractivas para las redes sociales, pero este año descubrí Adobe Creative Cloud Express. Se trata de una aplicación web y móvil que cuenta con una buena cantidad de plantillas, filtros y fuentes. Ya sea que necesite crear una historia de Instagram, una publicación de Facebook, un póster, logotipos o folletos, Adobe Creative Cloud Express me parece una gran opción. Tienes una versión gratuita y una de pago (12,09 euros al mes o 120,99 euros al año) con 3 meses de prueba sin costo.

TickTick

La recomendación de Gabriela González (hola, soy yo) editora en Genbeta:

Llevo años probando mil y una aplicaciones para gestionar tareas y tomar notas, pero este año decidí darle una oportunidad a TickTick por varias razones. Primero porque tiene una muy buena interfaz, es sencilla de usar, tiene aplicación para todas las plataformas de escritorio y móviles, y ofrece todo lo básico que me interesa: listas, grupos, recordatorios, etiquetas, comentarios, y colaboración. Esto último es importante a nivel personal porque es la app que usa mi pareja y tenemos listas conjuntas con tareas de la casa y la vida diaria que compartimos, desde las finanzas a los planes futuros. La versión gratuita es más que suficiente en muchos casos, pero si quieres funciones extra la versión premium cuesta unos 2 euros al mes.

Lightroom multiplataforma

La recomendación de Gabriela González (hola, soy yo de nuevo) editora en Genbeta:

Adobe Lightroom es sin duda mi editor de fotos favorito y una de las aplicaciones que más felicidad me dan en la vida. Sin embargo, llevaba años usando únicamente Lightroom Classic, la versión más vieja y orientada más a solo revelar tus RAW. A inicios de este año comencé a usar Lightroom Mobile en el iPhone y terminé usándolo constantemente en el iPad y ahora lo uso en Windows también y me tiene muy contenta. Me he dedicado a crear mis propios presets, descargar otros y probar muchas cosas de forma más relajada sin tener que ir siempre al ordenador. La sincronización entre dispositivos es perfecta para organizar mi biblioteca en el PC, editar algunas imágenes, y cuando me canso puedo seguir donde lo dejé desde el iPad en la cama. Con el plan fotografía de Adobe CC, puedes obtener Photoshop, Lightroom y Lightroom Classic por 12 o 21 euros al mes dependiendo de la cantidad de almacenamiento en la nube que contrates, o puedes probar gratis por 30 días.

ShareX

Recomendación de Bárbara Bécares, editora en Genbeta:

Gracias a Gabriela, autora de este artículo, descubrí ShareX. Es muy útil para mi trabajo en Genbeta, sobre todo para hacer tutoriales en los que me toca explicar cómo funciona una herramienta. Se pueden hacer capturas de pantalla, recortes, ediciones rápidas, hacer pixelados.... La aplicación de Fotos de Windows 10 es demasiado lenta y limitada, mientras ShareX es más ágil.

Canva

Recomendación de Bárbara Bécares, editora en Genbeta:

Me gustan mucho las redes sociales y estuvo trabajando gestionndo las de una organización. La app de Canva fue mi mejor aliada para hacer algunas de las publicaciones más vistosas. No soy buena diseñando y dentro de Canva hay muchas ideas y diseños disponibles, lo que ayuda muchísimo. También siento que tantos diseños tiene su lado negativo: a veces abruma y cuesta mucho decidirse por uno.

NordPass

La recomendación de César Muela, coordinador editorial del área de tecnología en Webedia:

Después de cinco años como usuario de LastPass, decidí dar el salto a NordPass, el gestor de contraseñas de los creadores de NordVPN. Aproveché su oferta de Navidad (70% de descuento) y por poco más de 30 € tengo su servicio premium durante los dos próximos años y estoy encantado. Utiliza encriptación XChaCha20 (que usan Google o Cloudflare) y puedes guardar contraseñas, notas seguras, tarjetas de crédito o datos personales. Tiene app para Windows, macOS, Linux, Android y iOS, y también tiene varios añadidos muy interesantes, como detectar si alguna de tus contraseñas ha sido vulnerada, o la posibilidad de compartir una contraseña con otros usuarios de NordPass (ideal para cuentas compartidas, como Netflix). Además, puedes importar tus contraseñas desde otro servicio (yo lo hice desde LastPass y fue genial) y es compatible con autenticación biométrica (Face ID, Windows Hello, huella dactilar, etc.).

Notas rápidas

Recomendación de Yúbal Fernández, responsable de Xataka Basics y antiguo director de Genbeta:

Aunque soy usuario de iPhone en el móvil, sigo recurriendo a OneNote como mi aplicación principal de notas. Ya no porque quiera tenerlas organizadas, sino por su función de notas rápidas. Por esa misma función, en Windows vi que existía la aplicación de Notas rápidas, que es precisamente un lanzador para esa sección dentro de OneNote. Solo quiero usar ese tipo de notas, por lo que esta aplicación me resulta realmente útil. La aplicación me muestra en una pequeña ventana todas las notas que tengo, y si luego hago doble click sobre alguna se abre como si fuera un post it que puedo mantener abierto o cerrar. Simplemente, me ofrece todo lo que necesito a nivel de ordenador, una aplicación de notas pequeña y simple, y que se complementa perfectamente con la app de OneNote para móvil, ya que la abro en la sección de notas rápidas.

Notas rápidas es una aplicación integrada en Windows 10 y 11, y también puedes usarla desde la web de OneNote.

Tidal

Recomendación de Yúbal Fernández, responsable de Xataka Basics y antiguo director de Genbeta:

Llevo muchos años utilizando Spotify, y estas navidades he decidido darle una oportunidad a Tidal. Posiblemente no me quede, hay varias cosas que echo de menos, pero su servicio y su aplicación para Windows me han causado buenas sensaciones. Tiene una interfaz limpia y ordenada, muy moderna, y en todo momento indica si los discos que escucho tienen alguna calidad especial. Además, también tiene una plataforma interna de vídeos donde ver los de mis artistas favoritos.Otra cosa que aprecio mucho y que me es imprescindible es poder iniciar sesión con mi cuenta de last.fm dentro de la aplicación para hacer scrobbling de lo que escucho, y las recomendaciones personalizadas me están gustando y convenciendo. Soy una persona de costumbres que no suele cambiar sus servicios, pero esta aplicación de momento hace que me lo esté planteando.

Photopea

La recomendación de Javier Pastor, editor en Xataka:

Con frecuencia es necesario editar una imagen para ilustrar alguno de los temas que escribo en Xataka, y Photoshop había sido siempre mi aliado, pero desde hace un tiempo ya ni lo abro gracias a Photopea, un servicio web que permite replicar muchas de sus funciones directamente a través del navegador web. La cosa es especialmente interesante si tenemos en cuenta que apenas uso unas pocas opciones de Photoshop, y es posible hacer lo mismo sin instalar nada gracias a Photopea, lo que simplifica todo. Además últimamente estoy trabajando en macOS en lugar de mi tradicional PC con Windows, y poder usar este servicio web sin más me ha venido estupendamente para mantener mi flujo de trabajo sin obstáculos.

Pasta

La recomendación de Alejandro Fernández, editor en MundoXiaomi:

Mi descubrimiento de 2021 ha sido, sin duda, Pasta, una simple, pero muy útil app para macOS que se encarga de guardar todo aquello que copias en el portapapeles. A pesar de que es una función de que se incluye en Windows desde hace mucho tiempo, esta ha sido sin duda una de las mejores herramientas que he descubierto.

AutoHotkey

Recomendación de Marcos Merino, editor en Genbeta:

AutoHotkey es una pequeña aplicación para Windows que —gracias a un sencillo lenguaje de scripting— nos permite crear nuestros propios atajos de teclado, pero también corregir automáticamente lo que vamos escribiendo. Yo lo uso a diario para insertar fácil y rápidamente caracteres no disponibles en el teclado, como "…" (en lugar de "...") o "« »", o para manejar la posición de las ventanas.

MiPony

Recomendación de Marcos Merino, editor en Genbeta:

Existen programas para descargar torrents, para descargar vídeo online (por ejemplo, de YouTUbe) y para descargar directamente archivos online. Pero no hay tantos capaces aunar los tres tipos de descargas, y mucho menos de gestionar ciertos aspectos de los sitios de descargas de archivos (como los captchas). Vale, es cierto que el popular JDownloader también puede hacerlo, pero siempre me ha parecido un programa pesado e inestable, y MiPony no.

iRingg

Recomendación de José Antonio Carmona, editor en XatakaWindows:

Una de las aplicaciones que he descubierto para macOS (también está disponible para Windows) es iRingg. Una herramienta que permite subsanar una de las grandes carencias de iOS. Con esta aplicación podemos pasar cualquier canción o pista de audio desde el Mac al iPhone para usarla como tono de llamada. Podemos recortar la duración a nuestra voluntad, añadir efectos, subirle o bajarle el volumen o incluso añadir notas de voz. A la hora de compartir el resultado podemos añadirlo a iTunes o directamente pasarlo al iPhone. Para mejorar la personalización de iOS es un imprescindible. Y todo con una compra única de 19,95 dólares.

Permute

Recomendación de José Antonio Carmona, editor en XatakaWindows:

Otra de las aplicaciones que he descubierto este año es Permute. Aunque ya tiene tiempo, Permute ha pasado a ser un imprescindible. Es un convertidor de audio y vídeo con el que solamente es necesario arrastrar y soltar el contenido para poder pasarlo al formato deseado. Permute puede trabajar con una gran cantidad de formatos y podemos adaptar la rapidez de funcionamiento según la potencia de nuestro Mac para que sea más o menos glotón con los recursos. Además cuenta con una gran colección de perfiles de conversión ya precargados para que no tengamos que andar jugando con los distintos parámetros. Además, y es otro punto a su favor, no necesita suscripción. Permute sólo tiene una compra única en la MacApp Store por 14,99 euros.

Asana

La recomendación de Laura Sacristán, editora en XatakaAndroid y XatakaMóvil:

Una app de Windows que he empezado a utilizar este año a diario por motivos de trabajo es Asana. Hasta hace poco usaba la versión web, pero la aplicación de escritorio nativa de Asana me resulta mucho más cómoda porque la tengo siempre "a mano" en la barra de tareas. Su sincronización con las apps móviles es perfecta, la única pega que le pongo es que no te permite iniciar sesión en la app de Windows, sino que es necesario identificarte con tu email en la versión web para ser redirigido a ella.

Microsoft Edge

Recomendación de Antonio Sabán, director de Genbeta:

Tras años y años usando Safari en macOS, esto año quise darle la oportunidad a Edge, y he descubierto un navegador que, en mi uso con muchas pestañas, va incluso mejor que el preinstalado de Apple. Además de lo bien que funciona de por sí, valoro mucho algunas de sus funciones exclusivas respecto a Chrome, como las pestañas verticales (ya 100% pulidas) o las Colecciones. A todo esto se suma que con Edge ahorro uso de RAM, pues todas las aplicaciones Electron que utilizo en mi día a día, ahora las utilizo como webapps de Edge. Así, en vez de utilizar las aplicaciones de Slack, Spotify o WhatsApp, con su correspondiente instancia de Chromium, las abro todas en el navegador aunque como ventanas separadas. Todo esto, según calculé, me hace ahorrar aproximadamente más de 1 GB de memoria con mi uso de trabajo diario. Y no es poco si como yo optaste por el MacBook Air de 8 GB.

aText

La recomendación de Amparo Babiloni, directora de Xatakandroid y Xatakamóvil:

Mi app de escritorio favorita de 2021 es aText. Siendo sincera, no la descubrí este año, pero no ha sido hasta hace unos meses que he empezado a usarla más a menudo y descubrir todo su potencial. En realidad es muy simple: creamos un atajo o abreviatura y, al escribirlo, automáticamente nos lo convierte en un texto de nuestra elección. En el trabajo hay textos que tengo que escribir muy a menudo y con aText es mucho más rápido. Por ejemplo, cuando alguien me pide la dirección de correo para contactar con Xataka Android y Xataka Móvil sólo tengo que teclear 'dires prensa' y automáticamente aText me lo convierte a las direcciones completas. La uso a diario y me permite ahorrar muchísimo tiempo.

Pixelmator Pro

La recomendación de Miguel López, editor en Applesfera:

Llevaba años utilizando la versión clásica de Pixelmator en mi Mac para ediciones fotográficas sencillas, y ya iba siendo hora de actualizar a la versión más nueva de la aplicación. Ha valido mucho la pena: Pixelmator Pro funciona de maravilla en mi Mac mini con chip M1, cubre más que de cobra mis necesidades y lo recomiendo como la mejor alternativa a Photoshop que hay disponible para los ordenadores de Apple. Además no requiere de suscripción: sólo necesita un pago único de 19,99 euros y es tuyo para siempre.

La recomendación de Alejandro Fernández, editor en MundoXiaomi:

Pixelmator Pro probablemente sea muy conocida, pero adquirí mi MacBook Air con el chip M1 a finales del año pasado y este ha sido uno de los programas que más ha evolucionado en los últimos meses. Actualmente uso Photoshop en mi PC de sobremesa y macOS en el portátil. Es una combinación que me gusta, pero casi me gusta más este programa de edición de fotografía que el tradicional Photoshop.

La recomendación de Antonio Sabán, director de Genbeta:

Pixelmator representa (junto a Affinity Photo) todo lo bueno que sigue habiendo en el software de edición de imágenes, y sin caer en el modelo de suscripción. Con un pago único rebajado (y barato para todo lo que ofrece), este año le he dado una oportunidad a Pixelmator Pro, y se ha convertido en toda una imprescindible en mi Mac. Con ella hago hacer cualquier cosa con fotos, desde aumentar la resolución con IA tres veces "sin perder calidad" hasta ayudarme a comprimir muchas fotos en un solo click gracias a su integración con Automator y Atajos. Han entendido perfectamente qué necesita el público estos años, y su uso del aprendizaje automático es magistral. Si te resulta cara, haz uso de la prueba gratuita, porque si logras sacarle partido, no te arrepentirás de pagar su precio completo.

WhatsApp Desktop Beta

Recomendación de Antonio Vallejo, editor en Genbeta y XatakaHome:

Llevamos años con WhatsApp Desktop, y si bien cumple con su función, esta aplicación basada en web aún tiene bastante margen de mejora. Por suerte, con el soporte multidispositivo la cosa avanza, aunque quizás el cambio más significativo del uso de WhatsApp en PC ha sido su renovada versión UWP que podemos encontrar en la Microsoft Store para Windows 10 y 11. Esta versión todavía se encuentra en beta, pero funciona de manera totalmente nativa en Windows y ya no está basada en web, haciendo que consuma mucha menos RAM en nuestro equipo. Si bien aún faltan funciones por agregar, el rendimiento es impecable, dejando atrás el framework de Electron.

Slack

Recomendación de Antonio Vallejo, editor en Genbeta y XatakaHome: