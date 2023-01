Qué fue de Ninja, el streamer que pasó de ser el más popular de Twitch a anunciar que desaparecía de Internet

En 2018, Tyler Blevins -más conocido como 'Ninja'- tenía 27 años y era, con diferencia, el streamer más popular de Twitch. Su éxito como jugador de Fortnite le llevó a emitir sus partidas durante un mínimo de 8 horas todos los días del año, incluyendo domingos y festivos: en total 3.013 horas de emisiones con un promedio de 77.700 espectadores cada una.

Nuestro protagonista declaró querer convertirse en el 'David Beckham' de los videojuegos. El 14 de marzo de ese mismo año hizo lo más parecido a eso: jugar una partida online junto al rapero 'Drake' que congregó a más de 617.000 personas en su emisión. Pero después de ese momento culminante, se puso en marcha un principio ineludible de la física: todo lo que sube baja. Y 2019 iba a ser un mal año para él.

Su participación en la Nochevieja de 2018, apareciendo en Time Square (el equivalente neoyorkino de nuestra Puerta del Sol) para gritarle a la gente que le escuchaba bajo la lluvia torrencial se 'moviera' ("¡No estoy viendo demasiado movimiento!") se sigue considerando hoy en día un momento legendariamente vergonzoso: nadie le hizo ni caso.

Quedó claro que 'Ninja' estaba empezando a sobreestimarse a sí mismo y a su influencia. Y a subestimar a los que venían por detrás de él: jugadores mucho más jóvenes le pasaron por encima dejándole fuera de la Copa Mundial de Fortnite. Su audiencia promedio empezaba a descender a casi la mitad: 42.257. Y entonces Microsoft tocó a su puerta.

Microsoft estaba relanzando su plataforma de streaming Mixer para hacer frente a Twitch, y quiso convertir a 'Ninja' es el rostro tanto de su nuevo servicio como de la Xbox, y para ello -supuestamente- se le pagó generosamente a cambio de que sus emisiones fueran en exclusiva en Mixer, abandonando para ello Twitch.

Gracias a eso, Ninja ingresó unos 35 millones de dólares en menos de un año... pero también redujo extraordinariamente su impacto, al relegarle a una plataforma con muchos menos usuarios que la que había abandonado.

Por fortuna para él, el fracaso de Mixer fue tal que la plataforma cerró en julio de 2020, y rescindió el contrato de exclusividad que mantenía con él: era libre de volver a Twitch. Y así lo hizo.

Incluso logró firmar otro nuevo contrato de exclusividad con Twitch "por varios años". Pero, para entonces, el fenómeno en torno a su persona/personaje (así como el fenómeno más global en torno a Fortnite, que supo aprovechar como nadie) se había disipado: sólo 20.650 usuarios, de media, seguían sus emisiones tras su retorno a la plataforma de Amazon. Y, al empezar 2021, 'Ninja' había perdido el 88% de la audiencia que tuvo en su momento de mayor éxito.

Y así, en constante decadencia de visionados, pero reteniendo aún su puesto como streamer con más seguidores de Twitch (18,3 millones), 'Ninja' llegó al 1 de septiembre de 2022...

...y de pronto interrumpía una emisión en directo tras soltar "No puedo, estoy harto. No puedo más con este juego y estos jugadores. Voy a perder la cabeza". Tras eso, desaparecía su insignia de verificado en Twitch, y colgaba un tuit diciendo que necesitaba una pausa y no sabía cuándo ("o dónde", importante esto) volvería.

These are the last few moments of @Ninja's stream before he went dark on his socials. https://t.co/JIKTZMseEv pic.twitter.com/LeW2ebp5va