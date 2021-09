Qué hacer si tu dirección IP está en una lista negra

En términos informáticos, una lista negra es un listado donde se pueden incluir direcciones de correo electrónico, URL, usuarios o IP de estos usuarios o un programa de software. Se usa como un mecanismo de control, permitiendo bloquear a quienes estén dentro de esta lista por haber roto (o por que se considere que han roto) alguna de las normas del uso de ciertos programas. A los elementos includos en la lista negra se les deniega el acceso a un servicio.

En el caso de las IP, una lista negra (o denylist o blocklist como dirían desde Linux para usar términos más inclusivos con todo el mundo, algo que también se ha planteado desde Chromium) es básicamente una base de datos que contiene direcciones IP desde las que se han enviado masivamente correos no deseados o spam. Los servidores de correo acceden a estos listados para aceptar o rechazar la recepción de un correo electrónico.

Una de las principales razones por las que tu IP puede estar en una lista negra es porque hayas enviado correos de forma masiva que pueden haber sido identificados como spam. Son los proveedores de servicios por Internet (Internet Service Providers o ISP, por sus siglas en inglés, como Google o Outlook) los que indentifican a los responsables del envío de correo en grandes cantidades.

Contextos en los que podrías ver tu IP en una lista negra

Por tanto, si tu mail está dentro de una de las listas negras es porque has sido considerado un spammer por tu proveedor del servicio de correo. En la práctica, esto se traduce a que si tu trabajo está relacionado con el email marketing o con el envío masivo de notas de prensa, por poner algunos ejemplos de profesiones que están obligadas a enviar muchos correos con el mismo contenido, corres el riesgo de que tu IP esté en una lista negra. Esto puede suceder, por ejemplo, porque tus destinatarios hayan marcado tus mail como spam.

En ocasiones, puede que tu IP entre dentro de una de estas listas por haber enviado muchos correos similares aunque no trabajes en algo relacionado con el email marketing. Si has sido víctima de phishing también corres este riesgo, porque puede que tú no hayas enviado muchos correos molestos, pero alguien más sí lo haya hecho usando tu servidor de correo.

Las consecuencias de estar en una lista negra

Con esto, es muy recomendable que compruebes si tu IP está en una lista negra y que hagas esa verificación de forma forma periódica, porque si esto sucede puedes tener ciertos problemas cuando uses tus servicios de correo.

Por ejemplo, puedes ver que el envío de correos se vea bloqueado por el servidor un día mientras estás realizando tus tareas o incluso tu dominio IP puede llegar a ser bloqueado por programas que monitorizan la URL en tiempo real por protección a sus usuarios. Por ejemplo, un antivirus o un navegador pueden bloquearte.

Si mandas un mail a alguien y lo recibe en su carpeta de spam o correo no deseado, cabe la posibilidad de que estés en una de estas listas. Esto es porque tu IP es detectada como sospechosa

Cuáles son estas listas y cómo saber si mi IP está incluida

Hay diferentes herramientas que están disponibles para conocer si tu IP está en una lista negra. Aquí te vamos a decir unas cuantas, que puedes usar. Eso sí, antes debes conocer cuál es tu IP y, si no lo sabes, debes mirar esta guía que te dice, paso a paso, cómo llegar a saberlo. Aunque te adeantamos que alguna de las herramientas que vas a conocer ahora también tiene la capacidad de conocer tu IP cuando accedes a ellas.

Con todo esto, puedes entrar a una de las siguientes páginas y saber si estás considerado un "spammer". Hay varias pero hemos seleccionado tres que son muy populares:

Spamhouse project.Esta iniciativa es de una organización sin ánimo de lucro. Si tienes problemas para enviar correos electrónicos o necesitas comprobar si una dirección IP o un nombre de dominio pueda estar bloqueado, puedees comprobarlo en su web, donde han recopilado estas listas de IP y también de dominios web que están bloqueados.

Blacklistalert.org. También sin la necesidad de instalar programas, como sucede con Spanhouse, Blacklistalert te ofrece una web donde puedes introducir tanto to IP como el dominio web de una página y ver si la tienes bloqueada en alguna lista. Como explican de Blacklistalert, solo ofrecen este servicio de búsqueda gratuito. No pueden luego eliminarte de ninguna lista. Su interfaz es tremendamente sencilla. En este caso no necesitas saber tu IP de antes, porque la misma web te la encuentra y te la indica en el buscador de su plataforma cuando accedes.

MxToolbox. Esta web es muy conocida y proporciona herramientas gratuitas, rápidas y precisas de diagnóstico y de búsqueda de redes. Permite ayudar a diagnosticar y resolver una amplia gama de problemas de infraestructura. En este caso, debes seleccionar, en la línea negra, la palabra "Blacklists" para descubrir si tu IP está vetada o bloqueada.

Cómo sacar tu IP de estas listas

Si en tu búsqueda previa has encontrado que, efectivamente, tu IP está en una de estas listas que te complican el uso de tus servidores de correo, hay formas de ponerle una solución.

Por un lado, algunas de estas listas ofrecen la posibilidad de que tú mismo solicites salir de ella. Cuando hayas usado las páginas que te hemos recomendado previamente, te detallarán en qué lista está tu IP. Y verás que hay algunas que tienen la función de eliminación de autoservicio que te permite eliminar tu dirección IP de la lista sin muchos problemas. Sin embargo, tendrás qque asegurarte de que has resuelto cualquier problema que pudieras tener (que te llevó a estar en este listado) antes de hacerlo. Si no lo haces y tu dirección IP vuelve a aparecer en la lista y no será fácil eliminarla la próxima vez.

Por otro lado, está la conocida como "liminación por tiempo" y es que la mayoría de las listas negras tienen un proceso automático incorporado que elimina direcciones IP cuyo problema no es excesivamente grave de forma automática en pocas semanas (normalmente una o dos). Eso sí, si tu dirección IP ha enviado spam más de una vez o en grandes volúmenes, el período de tiempo para salir de estas listas de forma automática será más largo.

Imagen de portada VÍA | axarnet