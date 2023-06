Sigo compartiendo cuenta de Netflix con total normalidad meses después del cambio de condiciones. No lo entiendo

La estrategia que ha estado tomando Netflix en los últimos meses ha hecho que su reputación acabe mermada. No es para menos, pues querer tener un mayor control de las cuentas compartidas es algo que a los usuarios no nos ha gustado un pelo. Durante el pasado mes de abril conocíamos que la plataforma se despedía de un millón de usuarios, según Kantar. Y esto era de esperar, pues la respuesta a corto plazo ha sido la cancelación de multitud de cuentas. Sin embargo, tal y como han podido demostrar, las cosas no parecen estar yéndole mal a la plataforma, sobre todo porque aunque ha habido un buen número de cancelaciones, en el global la firma ha aumentado un 4,9% su masa de usuarios.

Para suavizar esta oleada de cancelaciones, la firma ha mejorado su plan Estándar con anuncios, ahora compatible con resolución 1080p y tratándose del plan individual más económico hasta la fecha (5,49 euros al mes). También vemos que su apuesta por los videojuegos es cada vez mayor, haciendo que la plataforma sea un punto de reunión para todo tipo de contenido multimedia. Y para colmo, su plan para limitar las cuentas compartidas no está siendo todo lo restrictivo que imaginábamos en un principio.

Netflix anunció sus restricciones y desde entonces cundió el pánico

Como bien recordarás, a principios de febrero Netflix anunciaba que comenzaría a limitar las cuentas compartidas para que los usuarios no pudiesen hacerlo si no se encontraban en la misma residencia. En caso de ser así, podían añadir un perfil extra pagando unos 5,99 euros al mes sobre el precio total del plan. Las limitaciones que veríamos se traducirían en no poder disfrutar del contenido de Netflix desde distintos hogares al mismo tiempo, aunque esto dependería del dispositivo desde donde lo hiciésemos y su sistema de verificación.

Ampliando un poco mi caso, desde que los mensajes de bloqueo comenzaron a aparecer en mi televisor hace unos meses, lo cierto es que sigo pudiendo compartir cuenta sin ningún tipo de problema. Tras la aparición de dichos mensajes teníamos la opción de poder enviar un mensaje de verificación al correo o teléfono móvil de la persona que estuviera al cargo de la cuenta (en este caso un servidor) para poder disfrutar de otros 15 días adicionales en el dispositivo. Aunque curiosamente, no he vuelto a recibir ningún tipo de aviso por parte de la plataforma.

Netflix se encargaría de controlar a través de sus sistemas desde dónde accedíamos a la cuenta y desde qué dispositivo. La plataforma permite establecer una ubicación principal, haciendo que todo aquel que no se encuentre en ella deba depender del sistema de verificación para poder seguir disfrutando del contenido de Netflix. Si bien esta opción es más restrictiva en televisores, todo lo contrario en móviles y ordenadores, donde parece que hay menos problemas para poder seguir compartiendo la cuenta con normalidad.

Netflix nos ponía como casos en los que habría excepciones en lugares como alquileres vacacionales y dispositivos móviles y ordenadores, donde el usuario no tendría problemas para disfrutar de su cuenta de Netflix, quitando el hecho de que en algún momento deba verificar el acceso para disfrutar de esos días extra. Como decíamos, en televisores será donde esté el problema más gordo, pues será el dispositivo con el que Netflix establezca la ubicación principal. De esta manera, ver Netflix desde otro televisor que no sea el de la ubicación principal no será posible a menos que establezcamos una nueva ubicación. De igual forma, perderíamos el visionado simultáneo en dos o más televisores.

Si bien es lógico que haya cundido el pánico desde que Netflix advirtió su nueva estrategia, parece que por el momento las medidas no están siendo tan restrictivas.

Que haya utilizado el condicional en alguna parte de este artículo no es casualidad. Y es que durante los últimos días hemos estado preguntando tanto a familiares como a compañeros de trabajo acerca de su situación con Netflix en la actualidad. La realidad es que por el momento las medidas no están siendo tan restrictivas en España, pues todavía muchísimas personas siguen gozando de poder compartir cuenta de Netflix sin ningún tipo de limitación.

Algunos compañeros de trabajo han afirmado que ni siquiera han recibido los avisos por parte de Netflix en sus dispositivos, mientras que otros tantos, a pesar del aviso, han podido seguir disfrutando del servicio mediante el sistema de verificación de dispositivos, recibiendo así 15 días extra de uso y repitiendo este proceso cada vez que la plataforma pide verificación. Lo curioso es que hay casos en los que ni siquiera han tenido que repetir el proceso, por lo que el sistema de verificación sigue siendo un poco ambiguo en lo que respecta a los días de uso adicionales.

Todo indica a que Netflix está siguiendo un procedimiento progresivo en lo que respecta a la limitación de cuentas compartidas. No obstante, a pesar de estas limitaciones, sigue siendo difícil pensar que este control será tan restrictivo en dispositivos móviles, tablets u ordenadores, ya que son dispositivos que nos podemos llevar a cualquier lugar y que es lógico pensar que en determinadas ocasiones no los tengamos conectados constantemente a la red de casa. Es por ello que muy posiblemente estos dispositivos dependan únicamente de la verificación de cuenta para obtener esos días extra de uso y repetir el proceso hasta la saciedad. Sin embargo, el tiempo nos dirá en qué queda todo. Por lo pronto, según fuentes de Netflix consultadas por Genbeta, los cambios se están aplicando paulatinamente, y la compañía valora positivamente esta estrategia:





Si bien es lógico que haya cundido el pánico desde que Netflix advirtió su nueva estrategia, parece que por el momento las medidas no están siendo tan restrictivas. Aunque también debemos tener en cuenta que en algunos países de Latinoamérica, región en la que Netflix comenzó a testear su sistema, pasaron varios meses hasta que Netflix dejó de permitir el visionado simultáneo desde varios televisores. Es por ello que, aunque todavía haya muchísimos casos en España en los que los usuarios pueden seguir disfrutando de Netflix con total normalidad, es posible que las medidas acaben poco a poco siendo más restrictivas.

Cabe destacar que, cuando hablamos de televisores, nos referimos tanto a Smart TVs, como a cualquier dispositivo de streaming, reproductor o consola que conectemos al mismo televisor. Y es que usuarios con Fire TV y demás dispositivos similares también han empezado a tener problemas a la hora de querer acceder a Netflix. Esto nos hace suponer que Netflix consideraría como televisor también a este tipo de dispositivos.

Así que, en resumidas cuentas, restricciones sigue habiendo muy pocas, al menos en España:

Hay personas que no han recibido todavía ningún tipo de aviso, por lo que pueden disfrutar de Netflix con total normalidad. Tampoco les ha aparecido el aviso de establecer la ubicación principal, es el caso de algunos familiares y compañeros de trabajo con los que hemos contactado.

Otros tantos que han recibido el aviso de Netflix, siguen también disfrutando de la plataforma sin ningún problema. De hecho, hay casos en los que tras haber verificado el dispositivo y optar a esos 15 días adicionales, no ha vuelto a aparecer ningún otro mensaje de bloqueo, incluso tras esa prórroga.

También existen casos en los que tras haber aparecido el aviso una vez, siguen pudiendo disfrutar del servicio como si nada, ya que el aviso les desaparecía días más tarde.

A todo esto hay que sumarle que todo el mundo está disfrutando de Netflix en móviles, ordenadores y tablets sin ningún tipo de problema ni bloqueo, siendo el caso menos restrictivo hasta la fecha.

La estrategia le parece estar funcionando a Netflix

Netflix parece estar completamente convencida de que su estrategia para limitar el uso compartido de cuentas funcionará. En su último informe financiero citaban el ejemplo de Canadá, país en el que tras la oleada de cancelaciones, volvió a haber un repunte de nuevas cuentas. Más recientemente, cuando se aplicaron los cambios en Estados Unidos (el mercado más importante para Netflix), la compañía consiguió más nuevas suscripciones que en ningún otro periodo de cuatro días antes de 2019, según la firma de análisis de mercado Antenna (vía Variety).

Como Netflix intuía, aunque ha habido bajas, también ha habido altas: por cada cancelación ha habido cuatro suscripciones nuevas en Estados Unidos. No obstante, estas son cifras estimadas y no oficiales, por lo que esto nos anima a estar atentos al próximo informe financiero de la compañía para ver cómo va evolucionando el mercado y si la estrategia marcha como planeaban.

