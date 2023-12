El tráiler de 'GTA VI' es uno de los grandes fenómenos de la década en Internet. Una historia de filtraciones y récords

La noche previa al día en el que se suponía que iba a salir el primer tráiler de GTA VI ha sido bastante movidita. Las buenas noticias son que ya tenemos tráiler de uno de los juegos más esperados de la década. Sin embargo, las condiciones en las que ha salido el vídeo están lejos de haber sido las ideales. Y es que antes de su lanzamiento oficial, el tráiler se filtró en redes sociales.

Sobre las 23:30 hora española, un vídeo comenzaba a esparcirse como la pólvora para incendiar completamente las redes. Y es que se acabó filtrando el tráiler de GTA VI en la plataforma X. Este hecho hizo que Rockstar adelantara el estreno de su tráiler oficial para que todo el mundo pudiese al menos verlo en una calidad decente, una maniobra de control de daños que pasará a la historia.

Rockstar tenía la intención de publicar el tráiler hoy martes 5 de diciembre a las 15:00. Sin embargo, una filtración anoche les estropeó todos los planes. En el vídeo filtrado se podía ver el tráiler al completo, aunque eso sí, en muy mala calidad y con una marca de agua sobre criptomonedas justo al frente y difícil de ignorar.

El estudio no quería que los usuarios supieran de GTA VI bajo esas condiciones, teniendo en cuenta sobre todo que hace unos meses también se filtró una gran cantidad de información del juego, incluyendo vídeos en una versión temprana de desarrollo. Es por ello que, en poco más de media hora de que se filtrara el vídeo, Rockstar lo publicaba de manera oficial en YouTube.

La cuenta que filtró el vídeo en X, denominada ‘@Gta6trailerleak’, fue suspendida de la plataforma a los pocos minutos, mientras que el vídeo filtrado, a pesar de ir desapareciendo, volvía a aparecer sin mucho más que se pueda hacer. Por ello mismo y bajo esas circunstancias, Rockstar no se lo pensó dos veces y adelantó la publicación de su tráiler.

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe