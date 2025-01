Los turistas se portaban tan mal en esta ciudad de Japón que tuvieron que tapar las vistas al monte Fuji

Recuerdo una vez que estaba en un sitio precioso del norte de Chile, en el desierto de Atacama. Fui a acompañar a un colega que hacía tours y llegamos a un sitio impresionante. Fui a pasear sola por la zona y encontré mucha gente haciendo cola en un sitio. Miré y no ví nada diferente al resto del paisaje. Me fui a otra parte, alejado del resto, sola, a disfrutar de esa maravilla. Luego me enteré de que la cola que había era para hacer hacerse la foto en el punto más famoso del lugar. "LA FOTO" que todo el mundo cuelga en Instagram. Así que casi todo el mundo de la excursión pasó el rato de la visita, haciendo cola y haciéndose esa foto especial, sin ir a caminar por el resto del lugar.

Pues esto no es algo aislado. Es un problema que muchos lugares empiezan a sufrir. Que se lo digan a los habitantes de la ciudad japonesa de Fujikawaguchiko que ha decidido tapar las vistas al conocido Monte Fuji para evitar a los turistas molestos y sus ansias por tener la más destacada foto. El país nipón llama mucho la atención entre los turistas y no es la primera vez que hace algo así. El pasado año, para atajar el problema del turismo excesivo los residentes del distrito de geishas de Kioto prohibieron a los visitantes el acceso a pequeños callejones privados.

El uso masivo de las redes sociales llegó con muchos cambios en nuestras vidas: las formas de relacionarnos, el acceso a la información que tenemos, las formas de comunicar para atraer más a la audiencia... y también han cambiado cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea y qué hacemos en nuestros viajes. Tener "la" foto, en el sitio clave, es más importante que nunca.

Qué ha hecho la ciudad japonesa

Uno de los miradores es particularmente popular porque el majestuoso volcán aparece detrás de una tienda de conveniencia Lawson, que es omnipresente en Japón. Por tanto, las autoridades japonesas anunciaron la instalación de una enorme barrera negra para bloquear la vista del Monte Fuji en un popular lugar para fotografías. La gente dice estar exasperada por las multitudes de turistas extranjeros que se portan mal.

Las autoridades llegaron a decir que "es lamentable tener que hacer esto por algunos turistas que no pueden respetar las reglas". Entre los graves problemas están la gente que deja lleno de basura el lugar o que ignoran las normas de tráfico, resultando molestos a la ciudadanía local que necesita transitar por la ciudad.

Como muestran las cifras, "un número récord de turistas extranjeros están viajando al país, donde los visitantes mensuales superaron los tres millones en marzo de 2024 por primera vez en la historia". El monte Fuji, la montaña más alta de Japón, se puede fotografiar desde muchos puntos de la ciudad de Fujikawaguchiko. Pero hay un mirador que es particularmente popular.

Parece ser que esa "yuxtaposición visual" del reconocido monte, con la tienda Lawson, que es de las más conocidas en el país, "se ha extendido en las redes sociales" y convierte este lugar exacto es un sitio saturado de gente, como han explicado portavoces de la ciudad. Cabe recordar que Lawson es la tienda que ha contratado a un hombre desde Suecia para encargarse del turno de noche, en una medida que recibió mucha atención de nuestros lectores.

Como recoge el medio StraitsTimes, "los turistas, en su mayoría no japoneses, están abarrotando un tramo de acera junto a la tienda Lawson. Después de que las señales de tráfico y las repetidas advertencias de los guardias de seguridad cayeran en saco roto, la ciudad decidió instalar una pantalla gigante como último recurso". Parece ser que cerca hay una clínica dental y que, incluso desde esta clínica han alertado de que a veces hay turistas trepando por su edificio hasta el tejado para tener una mejor fotografía.

Además, desde el verano pasado los excursionistas que utilizan la ruta más popular para escalar el monte Fuji deben pagar 13 dólares y el número se limita al día para aliviar los atascos que se han estado formando.

