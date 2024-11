Un empleado pide teletrabajar un día porque tiene fiebre. Su jefe dice que si puede trabajar en casa, puede ir a la oficina

En los medios de comunicación y redes sociales de Australia y también del Reino Unido se ha hecho viral la reacción de un jefe por la respuesta que le ha dado a un empleado que se encontraba enfermo. En medio del gran debate entre volver a la oficina o seguir trabajando desde casa y que lleva como consecuencias ciertos comentarios polémicos de los jefes, hoy tenemos uno más para agregar a la lista.

El trabajador se levantó con fiebre pero sintió que no estaba tan enfermo como para tomar el día libre. Solo quería evitar contagiar a sus compañeros o a otras personas saliendo de casa y le comunicó al jefe que prefería teletrabajar ese día.

Su jefe le exigió que fuera a la oficina o se tomaran un día de baja por enfermedad, ya que no iba a aceptar que el empleado trabajara desde casa debido a su fiebre. El empleado publicó la captura de pantalla.

Razones por las que tiene que ir a la oficina

El mensaje inicial decía: "Buenos días, hoy trabajaré desde casa. Tuve fiebre anoche y estoy con mocos y con tos" y dijo que tenía muchos socios con los que hablar y muchas tareas que hacer por lo que se mantendría ocupado durante la jornada para atajar todo el trabajo.

Su jefe dijo: "Buenos días, lamento que estés sufriendo de fiebre, solo quiero que sepas que (nombre oculto) me informó anteriormente de que a los miembros del equipo 'no se les permite trabajar desde casa por razones como esta. Me han explicado anteriormente que si una persona siente que está lo suficientemente bien como para trabajar desde casa, entonces está lo suficientemente bien como para trabajar desde la oficina'".

El trabajador compartió la captura con una cuenta de Instagram de casi 10.000 seguidores para saber qué opinaban de la respuesta. Se concluyó que el 68 % de las personas que le respondieron pensaron que no era razonable, mientras que el 10% pensaba que era razonable.

Muchos dicen que un jefe sí puede sugerir que un trabajador se tome una baja por enfermedad si representan un riesgo para la salud y la seguridad de los demás.

Imagen | Foto de Myriam Zilles en Unsplash

