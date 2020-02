A petición de la TV hindú que emite un reality llamado 'D.I.D', Google ha censurado URLs con la palabra de uso común 'did'

"Did" es una palabra de uso frecuente en las publicaciones en idioma inglés: no sólo es el pasado del verbo 'hacer', sino que también se utiliza habitualmente como verbo auxiliar en frases formuladas en pasado. Sin embargo, Google ha empezado a desindexar (es decir, a borrar de la página de resultados de su buscador) aquellas webs que la incluyen en su título. ¿Cómo es posible?

Google recibe de manera constante (más de 100.000/h) solicitudes de compañías antipiratería (contratadas por productoras de cine y TV, editoriales, discográficas, etc) con el objetivo de que el buscador de referencia desindexe URLs que puedan dar acceso a contenidos protegidos por derechos de autor.

Gran parte de estas solicitudes se emiten de manera automatizada y, además, las compañías antipiratería tienen más incentivos para pasarse que para quedarse cortas, de tal forma que junto a miles de solicitudes legítimas se envían también otras, digamos, poco justificadas.

El caso de 'DID'

En el caso que nos ocupa, Essel Vision Productions tiene los derechos de un reality show de baile muy popular en la India llamado 'Dance India Dance'. El problema es que, igual que nosotros recurrimos a las siglas 'OT' para hablar de Operación Triunfo, los hindúes convierten el nombre de su reality en 'DID'.

¿Veis por dónde van los tiros? Zee TV tiene contratada una compañía antipiratería denominada RightsHero, que procedió a solicitar a Google el desindexado de toda una serie de artículos 'infractores' que consideraba necesariamente vinculados a un mal uso de material protegido.

El problema llega cuando, a raíz de tal solicitud, Google decide dejar de ofrecer acceso a un popular artículo sobre la abuela de la informática, Ada Lovelace, publicado en Two-Bit History. ¿El motivo? Que se titulaba "What DID Ada Lovelace's Program Actually Do?" ("¿Qué hizo realmente el programa de Ada Lovelace?").

No es la primera vez que ocurre algo así. Ya en 2015 otra compañía hizo algo similar con la palabra "Pixels" tras el lanzamiento de la película homónima. Pero esta vez Sinclair Target, autor del texto censurado, ha explicado todo en un hilo de Twitter que la solicitud de RightsHero afectaba también a las URLS de diccionarios como Your Dictionary, Wiktionary o el Merriam Webster en los que se limitaban a definir el término "did" (y no, ninguna de las definiciones hacía referencia a ningún reality hindú).

Lista de URLs preventivamente desindexadas por Google

Sinclair expresaba en la red social su indignación por tener que reclamar ante una solicitud tan injustificada (¿"Por qué es mi responsabilidad lidiar con esta mi*rda?") y porque la única vía para arreglarlo consistiera en ponerse en contacto con "cualquier entidad aleatoria que haya presentado la queja". Aunque finalmente logró que Google restaurase el acceso a su contenido, la conclusión de Sinclair es clara:

"Los computadores son estúpidos. Y peor aún es que Google haya decidido ponerlos al cargo".

Vía | TorrentFreak