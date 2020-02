Adiós bebé bailarín pixelado: convierten en HD uno de los primeros memes de Internet

En 2014 cumplía la mayoría de edad uno de los primeros memes virales en la historia de Internet. Se trata de un clip conocido como "Dancing Baby" (bebé bailando) o como "baby cha-cha". En él veíamos a un bebé pixelado bailando al ritmo del ya mítico "Oogachacka".

Este fenómeno vio la luz en el otoño de 1996, gracias a la tecnología 3D Studio Max. Para dar vida a este bebé bailarín hizo falta el trabajo conjunto de varias personas, que dedicaron muchas horas para poder recrear sus movimientos.

La locura se desató cuando comenzó a compartirse por Internet el archivo original en 3D ("sk_baby.max") y así fueron surgiendo distintas versiones. Su fama fue tal que llegó a aparecer en un episodio de 'Ally Mcbeal' y en 'Los Simpsons':

Llega una versión en HD

Vivimos en una era en la que las pantallas de nuestros smartphones, televisores o tablets disponen de una resolución alucinante. Eso significa que el contenido que tiene unas décadas, en la mayoría de las ocasiones se ve un tanto obsoleto.

De todos modos, estamos comprobando cómo las tecnologías actuales permiten mejorar la calidad de contenido antiguo con resultados espectaculares. Jack Armstrong, un programador que estudia en la Universidad de Bolton ha encontrado el archivo original del bebé bailarín y lo ha vuelto a renderizar para que podamos disfrutar de él en 1080p:

Como vemos, el clip vuelve a estar acompañado por la canción 'Hooked on a Feeling' (más conocida como "Oogachacka") de la banda sueca Blue Swede. Esta canción es ya una especie de himno, y llegó a formar parte de la banda sonora de 'Guardians of the Galaxy' en 2014.

tweet of this chain. I hope by re-rendering such a classic meme in HD and putting the model to new use, I have advanced the preservation efforts of the internet. If a download is wanted to SK_BABY, I can provide one publicly. (11/11) pic.twitter.com/xCkeoxE6FA — JArmstrongArt (@JArmstrongArty) February 7, 2020

Armstrong publicó un hilo en su perfil de Twitter, en el que explica todo el proceso detrás de este curioso proyecto. Afirma que espera que con este lavado de cara en HD se "vuelva a poner en uso un meme tan clásico".