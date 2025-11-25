La AEPD impone una multa récord a AENA. El reconocimiento facial con biometría a los pasajeros no se midió bien, según la Agencia

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anunciado una multa de 10.043.002 de euros a Aena por su despliegue de sistemas de reconocimiento facial. El problema es que no hizo ante una evaluación de impacto válida para comprobar si era una medida necesaria, idónea y proporcional.

Además, en una resolución a la que ha tenido acceso la Agencia EFE, la AEPD confirma la suspensión temporal de todo tratamiento de datos biométricos. La AEPD considera que se ha incumplido el artículo 35 del RGPD que obliga a realizar una evaluación de impacto, al tratarse de datos sensibles.

Aunque no hay información al respecto publicada ni en la web oficial de la Agencia ni en sus redes sociales, según la información que se ha filtrado, entre los datos biométricos recopilados más polémicos están los del sistema de identificación por reconocimiento facial para controlar el acceso de los pasajeros a determinadas zonas de los aeropuertos gestionados por Aena.

Para tener que retomar esta práctica, Aena debe llevar a cabo una evaluación de impacto en la protección de datos en los términos recogidos en el RGPD o Reglamento General de Protección de Datos. La AEPD considera que la recogida de estas informaciones "puede comportar mayores riesgos para los derechos fundamentales de las personas físicas".

AENA va a recurrir

La empresa dedicada a gestionar los aeropuertos de España ya ha dicho que va a recurrir esta decisión, tal y como recogen medios de comunicación como la Cadena SER.

Este medio recuerda que el proyecto, que se ha ido desplegando de forma paulatina desde 2019, ha contado con la colaboración de aerolíneas como Iberia, Vueling o Air Europa y de empresas como Thales, Indra o Accenture.

Este sistema se desplegó en 8 aeropuertos (Barajas, El-Prat, Alicante-Elche, Gran Canaria, Ibiza, Menorca, Mallorca y Tenerife Norte) y ha contado con casi 40.000 usuarios en la fase operativa, entre 2023 y 2024.

La sanción de la agencia española iguala a la que se impuso a Google en 2022, cuando ya fue una cifra récord.

