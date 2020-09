Amazon Music se apunta a los podcast con la esperanza de lograr diferenciarse de Spotify

Amazon Music finalmente ha sucumbido al podcasting y la plataforma de música bajo demanda de Jeff Bezos también ofrecerá podcast, emulando la fuerte y decidida apuesta de Spotify por este tipo de contenidos tan en auge.

Los primeros mercados en recibir esta novedad, según Podnews, son Estados Unidos y Reino Unido. Y el estreno comienza con decenas de miles de títulos.

