Apple está obligando a los desarrolladores a actualizar sus apps de la App Store si no quieren que éstas acaben eliminadas

Apple ha exigido a todos los desarrolladores actualizar las apps que se encuentran en la App Store si llevan un tiempo considerable sin recibir actualizaciones. La compañía ha enviado un aviso a los devs que están en esta situación. Todo indica a que la compañía está realizando una nueva purga en su tienda de aplicaciones, suscitando las quejas entre desarrolladores.

Lo interesante es que la noticia se ha desvelado tras el testimonio de un desarrollador en Twitter. Y es que Apple le ha obligado a actualizar su juego gratuito Motivoto, el cual lleva más de dos años sin contar con una nueva versión. La compañía está enviando mails a los desarrolladores que cuentan con apps en esta situación. Si tras 30 días después de haber recibido el correo la app sigue igual, Apple procederá a la retirada de la aplicación de su tienda.

Robert Kabwe mostraba su indignación a través de Twitter. Kabwe, quien se trata de un desarrollador independiente, ha visto como su juego Motivoto ha sido afectado de manera directa tras esta nueva política. Su juego lleva más de dos años sin actualizarse, y se encuentra dentro de la lista de aplicaciones de Apple que serán retiradas si no aplican un parche antes de esos 30 días de margen.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.



It's part of their App improvement system.



This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.



This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR