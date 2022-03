Así es el navegador Chromium de Island, que vale 1.300 millones de dólares con solo unas semanas

Island es una startup que surgió en el año 2020 de la mano de dos antiguos trabajadores de Symantec, empresa especializada y ciberseguridad. Hace unas semanas lanzó al mercado Island, un nuevo navegador con gran enfoque, precisamente, en la seguridad del usuario y pensado para entornos empresariales. Lo curioso de todo es el gran valor que ha alcanzado en poco tiempo.

Gracias al furor que ha causado el navegador entre los inversores, Island destaca por haber conseguido el "título" de unicornio en muy poco tiempo. Un 'unicornio' es una empresa que alcanza una valoración de 1.000 millones de dólares sin tener presencia en Bolsa y destaca en Island que este hito ha sido en tiempo récord. En este caso, la empresa vale 1.3000 millones de dólares (cerca de 1.200 millones de euros) tras la última ronda de financiación.

Ahora bien, vamos a aprender cómo son las características propias de este navegador que lo han hecho tan especial en el mercado.

Un vistazo a… Cómo mejorar la SEGURIDAD EN INTERNET: VPN, DNS y páginas con HTTPS

Características de Island Enterprise Browser

El navegador de Island se basa en Chromium, el proyecto de código abierto en el que se basan los principales navegadores, desde Google Chrome y Microsoft Edge (desde el año 2018), hasta Brave (que destaca por funciones como su bloqueador de anuncios) y Vivaldi.

La empresa dice que esto le da a la interfaz del navegador una imagen que para el usuario le resulta familiar. Pero, al mismo tiempo, para los administradores les permite incorporar un control de seguridad crítico y mayor control en las aplicaciones y los datos corporativos.

El navegador de la startup Island ofrece a los administradores tech de las empresas herramientas que les permiten ir configurando el uso por parte de los trabajadores de modo que se pueden proteger las aplicaciones SaaS o que se evite la fuga de datos.

Por ejemplo, como puedes ver en la imagen anterior, el típico cortar o copiar de informaciones, que fácilmente podemos hacer con nuestro navegador y pegarlo en cualquier otro lado, en Island es una función restringida. En la imagen podemos ver cómo está restringido copiar la dirección de un cliente de la empresa.

También tiene enfoque en proteger los equipos de una empresa del BYOD (Bring Your Own Device, es decir, que un trabajador use su propio dispositivo para programas de la empresa) y permitir a los equipos de seguridad controlar las acciones de última hora, como copiar, pegar (que ya mencionamos), descargar, cargar, hacer capturas de pantalla y otras actividades que podrían exponer datos críticos. También cuenta con funciones de seguridad integradas, como aislamiento web, prevención de exploits y enrutamiento de red inteligente.