Bill Gates desvela uno de los mayores errores de su vida profesional y otras cuatro cosas que le hubiera gustado saber de joven

Bill Gates, como ya hecho en otras ocasiones, ha dado una charla a los nuevos graduados de la Universidad Northern Arizona y, además, ha recogido en su blog cómo ha sido su intervención.

El creador de Microsoft quiso centrarse en contar a los graduados las cinco cosas que a él le hubiera gustado que le contaron en "la graduación que nunca tuvo" (porque abandonó su carrera antes de ese momento, algo que le gusta mucho recordar). Y también habló de uno de los mayores errores de su vida.

Para Gates, la promoción de 2023 no es un grupo de graduados cualquiera. "Antes de que la mayoría de ellos terminara su primer año de universidad, una pandemia única en una generación cambió la vida -y el aprendizaje- tal y como la conocíamos·, lo que les ha llevado a tener ingenio para superar este nuevo contexto desconocido antes.

Y, por ello, dice Gates que le "entusiasmó felicitarles antes de que iniciaran las siguientes etapas de sus vidas y compartir con ellos algunos de los conocimientos que he adquirido". Y también recordó que para crear su discurso decidió centrarse en contarles a los futuros profesionales lo que a él le habría gustado escuchar a su edad.

Las 5 cosas que Gates desearía haber escuchado en una graduación

Bill Gates quiso centrar su discurso en "las cinco cosas que habría deseado que me dijeran en la graduación a la que nunca asistí".

Tu vida no es una obra de un solo acto. "Probablemente sientas mucha presión ahora mismo para tomar las decisiones correctas sobre tu carrera. Puede que sientas que esas decisiones son permanentes. Pero no lo son. Lo que hagas mañana -o en los próximos diez años- no tiene por qué ser lo que hagas siempre". Se puede cambiar de opinión, cambiar de carrera... Nunca se es demasiado listo para estar confundido. "En algún momento de tu carrera te encontrarás con un problema que no puedes resolver por ti mismo". Recomienda que seas humilde si no sabes algo y busques a gente inteligente de la que aprender. Y además, dice Gates que casi todo lo que he conseguido ha sido gracias a buscar a otros que sabían más. La gente quiere ayudar y la clave es no tener miedo a preguntar. Elige un trabajo que resuelva un problema. "Cada día surgen nuevas industrias y empresas que te permitirán ganarte la vida y marcar la diferencia, y los avances en ciencia y tecnología han hecho que sea más fácil que nunca tener impacto". Y como ideas, el magnate habla de que los ingenieros forestales (algunos de los graduados presentes) tienen los drones que utilizan LIDAR para elaborar mapas precisos del suelo forestal y pueden encontrar formas de utilizar esa tecnología para ayudar a combatir el cambio climático; otros, que inician carreras como programadores podrán usar su talento para garantizar que todas las personas puedan beneficiarse de la inteligencia artificial. No subestimes el poder de la amistad. "Cuando estaba en la escuela, me hice amigo de otro estudiante que compartía muchos de mis intereses, como las novelas de ciencia ficción y las revistas de informática. No sabía lo importante que sería esa amistad. Mi amigo se llamaba Paul Allen y juntos fundamos Microsoft". Tus compañeros de clase son tu red, tus futuros cofundadores y colegas. "Una gran fuente futura de apoyo, información y consejos".

Además, según Gates:

Cuando te pasas el día haciendo algo que resuelve un gran problema, eso te da energía para hacer tu mejor trabajo. Te obliga a ser más creativo y da a tu vida un fuerte sentido de finalidad.

El consejo más importante de algo que ahora se arrepiente Gates

Y en el último de los consejos recoge algo que le ha llevado a arrepentirse de algo que marcó su vida (y la de quienes lo rodeaban) hace algunos años: "No eres vago si te das un respiro".

Dice Gates que cuando él tenía la edad de estas personas que se gradúan (en sus primeros años de la década de los 20, en su mayoría", "no creía en las vacaciones. No creía en los fines de semana. Obligaba a todos los que me rodeaban a trabajar muchas horas. En los primeros tiempos de Microsoft, mi oficina tenía vistas al aparcamiento y yo llevaba la cuenta de quién se iba pronto y quién se quedaba hasta tarde". Incluso, Paul Allen llegó a decir en el pasado que "Microsoft tenía un ambiente de mucho estrés a causa de las demandas de Bill".

Pero con los años, y sobre todo cuando fui padre, me di cuenta de que la vida es mucho más que trabajo. "No esperes tanto como yo para aprender esta lección. Dedica tiempo a cultivar tus relaciones, a celebrar tus éxitos y a recuperarte de tus pérdidas. Tómate un descanso cuando lo necesites. Tómatelo con calma, con la gente que te rodea cuando ellos también lo necesiten".

Imagen | Blog Gates Notes y Genbeta