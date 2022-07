Cancelar el ruido de teclados, ventiladores y hasta taladros será posible también en GPUs AMD: así es la mágica tecnología por IA

NVIDIA lanzó hace un tiempo RTX Voice, una herramienta ahora incluida en su app de NVIDIA Broadcast en la que hace la función de supresión de ruido para nuestro micrófono. Su función la realiza a través de un algoritmo de deep learning en tiempo real, filtrando el ruido de fondo del micrófono en ambas direcciones. Esto permite que, incluso si tenemos un ventilador pegado al micro, o tengamos sesión de taladro en casa, no se oiga prácticamente nada (en serio, el resultado en la gran mayoría de ocasiones es increíble).

AMD por su parte, tiene la intención de lanzar un competidor de esta tecnología, y lo ha desvelado a través de un vídeo que poco después acabó eliminando. Parece que la compañía no quería mostrar aún su tecnología, y ha filtrado por error un teaser en el que muestra cómo funciona.

La magia de la supresión de ruido por IA, ahora para gráficas AMD

Ocurrió lo mismo con la tecnología DLSS de NVIDIA, la cual AMD rivalizó con su FidelityFX Super Resolution (FSR) y que su última versión parece estar dando muy buenos resultados. Ahora desde el equipo rojo planean lanzar su propia tecnología de supresión de ruido basada en inteligencia artificial. Si bien el vídeo donde se mostraba dicho software fue eliminado, un usuario de Reddit ha podido subirlo a la plataforma.

La intención de AMD es la de incluir esta función en su software Adrenalin, el cual viene por defecto en los drivers de la tarjeta gráfica. Ahora lo que falta por saber es cómo de bien funciona esta tecnología en comparación con la de NVIDIA. Como hemos mencionado antes, la propuesta de NVIDIA funciona tan bien, que a veces parece pura magia, eliminando por completo el ruido que hacemos cuando tecleamos, o incluso ruidos fuertes y constantes que tenemos de fondo.

Eso sí, para hacer uso de este tipo de tecnologías, necesitamos una tarjeta gráfica compatible. Para el caso de NVIDIA, antes se requería de una tarjeta gráfica RTX 2060 o superior, hasta que finalmente hicieron compatible su software en modelos anteriores. Para el caso de AMD, aún desconocemos para qué hardware saldrá esta tecnología. Sería estupendo que los usuarios de AMD también pudieran disfrutar de esta gran ventaja, sobre todo aquellos que cuentan con ruido inevitable de fondo.

Tampoco conocemos la fecha de lanzamiento de esta tecnología. En el vídeo aparecía un "Available now" en grande. Esto significa que la compañía tenía intención de publicar el vídeo durante el mismo día de lanzamiento. De esta forma, todo indica a que la tecnología parece que no se hará de rogar demasiado.