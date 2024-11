Un CEO despide a 99 empleados en Slack, por no ir a una reunión. Deja la empresa con 11 personas y presume de vender más que nunca

El director ejecutivo de una web de ventas online está en el ojo del huracán tras despedir a 99 trabajadores por no asistir a una reunión. Utilizó Slack para ello y, cuando una persona hizo público este despido en el foro Reddit, el directivo se reafirmó: “Despedir a esas personas fue la decisión correcta para nuestra organización, y somos más fuertes que nunca”. Tras ese incendiario mensaje, Reddit sigue siendo el foro donde se han compartido las frustraciones de ciertos empleados y muchas personas comparten historias de jefes con egos similares.

Según una captura de pantalla de un mensaje de Slack publicado por el usuario de Reddit, el director ejecutivo de The Musician’s Club (y su filial, The Brass Club) no estaba satisfecho con la escasa participación en una reunión supuestamente programada para los 110 empleados de la empresa. Solo 11 empleados se presentaron a la reunión, y el director ejecutivo, decidió despedir a los 99 empleados que no se presentaron, según las acusaciones hechas públicas en foros sociales, acompañadas de audios de voz y de capturas de pantalla para demostrar el despido.

Al mismo tiempo, mientras que hay trabajadores que afirman que el problema principal en esa empresa "es nuestro director ejecutivo... Eso no va a cambiar", el jefe que se ha quitado a prácticamente todos los trabajadores de en medio dice que la empresa va muy bien y afirma que mientras que algunos intentaron 'cancelarlo', tras hacerse pública la información, "han fracasado por completo" y es que dice que sus ventas han llegado a un " máximo histórico". La empresa se basa en una web de ventas online especializada en instrumentos musicales y accesorios.

Despido a casi toda la plantilla por no ir a una reunión

El mensaje completo de Slack del director ejecutivo fue compartido originalmente en Reddit como una captura de pantalla:

El director ejecutivo les dice al "estimado equipo" que "para aquellos que no se presentaron a la reunión de esta mañana, considerad esto como su notificación oficial: estáis todos despedidos. No hicisteis lo que acordasteis, no cumplisteis vuestra parte del contrato y no os presentasteis a las reuniones a las que se suponía que debíais asistir y trabajar". Y acaba el mensaje con un "get the fuck out of my business right now". Algo así como iros a tomar por el culo de mi negocio ahora mismo.

Les pide que cierren sesión en todas las cuentas, eliminen ese Slack "de inmediato" y luego les recrimina que les dio la oportunidad de "mejorar vuestra vida, de trabajar duro y de crecer. Sin embargo, me habéis demostrado que no os tomáis esto en serio. De 110 personas, solo 11 estaban presentes esta mañana. Esos 11 pueden quedarse. El resto estáis despedidos".

Jefes con ganas de mucha atención

En el foro Reddit otras personas comparten historias de sus excéntricos jefes y la necesidad absoluta de atención que necesitan. Cabe ver aquí que este CEO, en vez de replantearse porque tanta gente consideró que era oportuno no asistir a la reunión y analizar si las dinámicas laborales son adecuadas, prefirió deshacerse de casi toda su plantilla. Cabe decir aquí que una fuente anónima en Reddit dijo que no le constaba que le hubiera llegado una notificación de esa reunión.

Alguien cuenta su propia historia. Durante la pandemia, trabajaba en una startup en la que el director ejecutivo publicaba “actualizaciones matutinas” diarias en un canal privado de YouTube. Todos los días, a la 1:00 p. m., verificaba que la cantidad de vistas del video fuera igual o superior a la cantidad de empleados. Hubo un día que ese vídeo obtuvo menos visitas que el número de empleados y acto seguido amenazó a la plantilla, de 15 personas, con "despidos masivos" por ello. Mucha gente se mofó de él en el chat y dejó su trabajo.

Imagen | Foto de Hannah Nicollet en Unsplash y captura compartida en Reddit

