El CEO de este gigante tech lo tiene claro: no contratar a nadie más hasta tener claro que la IA no puede encargarse

Tobi Lütke, CEO de Shopify, ha decidido poner las cartas sobre la mesa. Su nueva política es clara: antes de que los equipos soliciten más recursos y empleados, los directivos deben demostrar que la inteligencia artificial no puede hacer ese trabajo.

El mensaje de Lütke no deja espacio para interpretaciones. Los equipos deben integrar la IA en su día a día y, antes de pedir más personal, tendrán que justificar por qué un algoritmo no puede ocupar ese puesto.

IA para todo, hasta por encima de los empleados

"¿Cómo sería esta área si los agentes autónomos de IA ya formaran parte del equipo?", plantea el directivo. Esta pregunta revela una visión donde el valor humano ya no se da por sentado, sino que debe defenderse frente a la alternativa tecnológica.

"Francamente, no creo que sea viable optar por no aprender a aplicar la IA en tu oficio", advierte Lütke. El mensaje entre líneas es tajante: o te adaptas a trabajar con IA, o no tienes futuro en Shopify.

La empresa, que opera completamente en remoto con unos 8.100 empleados, parece estar preparando el terreno para una transformación profunda. Su portavoz confirma al Wall Street Journal que están "utilizando prácticamente todas las herramientas de IA disponibles", lo que sugiere que esta estrategia ya está en marcha.

El memorándum compartido por Lütke también menciona que el uso de IA formará parte de las evaluaciones de desempeño. Aunque no especifica consecuencias directas, está claro que Lütke aboga por un entorno laboral en el que la IA tome un papel importante en el flujo de trabajo.

Esta no es la primera vez que Shopify sacude sus estructuras internas. En 2023, eliminó 12.000 reuniones de los calendarios de sus trabajadores. Lo que entonces parecía una medida de eficiencia ahora se revela como parte de un plan más ambicioso para redefinir el trabajo.

Ante la inclinación de muchas empresas por las tecnologías de inteligencia artificial generativa, la apuesta de Shopify por la IA no parece ser una decisión empresarial aislada, sino un posible anticipo de lo que se avecina en el entorno laboral del futuro.

