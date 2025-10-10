Dos hackers menores siguen la estela de Alcasec: han sido detenidos tras filtrar datos privados de Pedro Sánchez y varios ministros

La historia del joven hacker Alcasec se hizo muy famosa en España. Una de las grandes sorpresas era la corta edad de un joven que pudo poner patas arriba la seguridad nacional con su destreza para robar informaciones privadas. Tanto uque afirmaba tener datos del 90% de los españoles. Y, tras él, muchos más hackers muy jóvenes fueron descubiertos en otras fechorías.

Anoche, la Policía Nacional anunció que dos menores de edad fueron detenidos por filtrar información personal tanto del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, como de varios ministros y ministras y de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Como ha publicado TVE, La Audiencia Nacional abrió el 22 de septiembre una investigación bajo secreto debido a la filtración que reivindicó un hacker que respondía al alias N4TOX, y logró detener a los artífices. Ahora han hecho público que los agentes han analizado abundante material informático intervenido durante las detenciones.

Qué lograron filtrar estos dos jóvenes hackers

Según la información hecha pública por ahora de la investigación, los jóvenes filtraron filtración y difundieron datos personales a través de la red social 'Telegram'.

El hacker estaba siendo investigado por la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional. El objetivo era localizar al autor o autores que estaban detrás de ese alias, N4TOX. Y anoche, los agentes han detenido a dos menores de edad en Cataluña y Albacete, según Europa Press.

Entre la información que logró compartirse está el DNI de Pedro Sánchez, fecha de nacimiento y dirección de su casa. También hay información privada de varios ministros del Gobierno. Por ahora no hay más información pública de estos arrestos o de a qué se dedican estos nuevos "Alcasec" catalán y castellano manchego.

No es algo aislado

Los arrestos a hackers muy jóvenes es un asunto que ha sido bastante recurrente en los últimos años. Este mismo verano de 2025 En julio, la Policía Nacional confirmó la detención de dos hombre de menos de 20 años por otra difusión de datos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de ministros y políticos y también de profesionales de medios de comunicación.

En este otro caso, fueron ubicados en Las Palmas en el marco de la investigación que el Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional declaró secreta por afectar a altas personalidades del Estado y del Gobierno. Para llegar a los delincuentes los especialistas de la Comisaría General de Información y del CNI analizaron la filtración de un documento de 500 páginas y su difusión por canales de Telegram o la 'dark web'.

