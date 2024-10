"Doy por hecho que la gente es estúpida": la reacción al ver cómo usó tornillos de madera para montar un PC por parte del técnico

En el mundo gaming hay dos tipos de usuarios muy diferenciados: unos que prefieren adquirir un ordenador ya totalmente montado y listo para darle a un botón y comenzar a jugar; otros optan por montarlos ellos mismos. Esto es algo que se ha ido facilitando en los últimos años con una gran cantidad de tutoriales disponibles para que se puedan instalar las piezas, pero a veces los técnicos se pueden encontrar auténticas chapuzas.

Y es que los técnicos informáticos sin duda tienen una gran cantidad de historias a sus espaldas que están relacionadas con las personas que han querido hacer su propio ordenador pidiendo las piezas. Pero el resultado no era el esperado, como por ejemplo que alguien usara tornillos para madera dentro de su ordenador.

Una chapuza que al final salió muy bien a su dueño

Sí, has leído bien. Tal y como hemos podido ver en una publicación de Reddit, el autor cuenta como un amigo suyo, trabajador de un taller de informática, se topó con un ordenador realmente curioso. En este caso fue un usuario el que llegó a pedir su ayuda, ya que tras actualizar diferentes componentes de su máquina notaba que ya no rendía como antes.

En ese momento el equipo pasó al taller de informática para comenzar a analizarlo. Al abrirlo se encontró en su interior que el usuario para actualizarlo había usado tornillos de madera para montar el espaciador para el procesador y la placa base. Esto es algo fatal, sobre todo para la placa base que podía dejar de funcionar al usar este tipo de tornillos que podían atravesar componentes o chips que se encuentran en la placa u otras piezas.

La 'no sorpresa' del técnico fue clara: habían usado unos tornillos de madera en lugar de los que acompañaban a la pieza. Y en ese momento recordó las palabras que le dijeron en un curso de comunicación: "esperad que la gente sea tonta, no lista". Es por ello que ya no se sorprendía con nada.

Para suerte del autor de esa hazaña, todos los componentes habían sobrevivido a los tornillos de madera. Solo necesitó que el técnico actualizase la BIOS para que fuera compatible con la CPU que había instalado en su actualización. Aquí vemos como un usuarios con total desconocimiento tuviera suerte al no dañar su ordenador.

Imágenes | Reddit Maverick Timotius

