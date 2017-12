El debate sobre la neutralidad de la red en Estados Unidos se ha convertido en una batalla de bots a un día de la votación

Tras el anuncio de Ajit Pai, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, de llevar a aprobación la derogación de las regulaciones sobre la neutralidad de la red hechas durante la era de Obama, esas que evitan que las compañías de telecomunicaciones puedan tratar de forma diferente los tráficos de Internet, se abrió un periodo de consulta pública sobre la iniciativa.

A principios de octubre, la compañía de análisis de datos Gravwell aseguraba que de los 22 millones de comentarios enviados a la FCC sobre el debate sobre la neutralidad de la red solamente el 17,4 % eran auténticos.

Asimismo, la mayoría de los que se habían hecho a mediados de año eran contrarios a un Internet igualitario y la mayoría habían sido enviados masivamente haciendo uso de la API proporcionada por la FCC para envíos masivos o por bots. Por el contrario, las personas que habían escrito directamente en el sitio web del organismo apoyaban "abrumadoramente las regulaciones sobre la neutralidad de la red", según el investigador Corey Thuen.

Se ha pedido un aplazamiento de la votación

La situación no ha cambiado desde entonces, sino que ha ido a peor. Tanto que, según desvela hoy Wired, una miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones y varios miembros del Congreso estadounidense, incluido un congresista republicano, han pedido que la votación sobre la neutralidad de la red de mañana, 14 de diciembre, se posponga para llevar a cabo una investigación.

Sin embargo, los planes no van a cambiar y en unas 24 horas podemos estar ante un día histórico en la historia de la red para bien o para mal, con bots, protestas y carta de los "padres de la red" mediante.

La contaminación del debate con bots en contra de la neutralidad de la red parece un hecho

En declaraciones al medio estadounidense Brian Hart, jefe de relaciones con los medios de comunicación de la FCC, asegura que el organismo está centrándose en los argumentos legales incluidos en los comentarios hechos, independientemente de las mayorías de apoyo a un lado u otro.

El propósito de un procedimiento de elaboración de reglas no es ver quién puede arrojar la mayoría de las cartas en un expediente. Más bien, es reunir hechos y argumentos jurídicos para que la comisión pueda llegar a una decisión bien fundamentada.

No obstante, lo que está claro es que el debate en torno a la neutralidad o no de la red se ha visto contaminado por la irrupción de bots, como ya se contaminó la campaña electoral estadounidense al margen de supuesta propaganda de origen ruso. Aunque no incidan de una forma directa sobre las decisiones a tomar, sí lo hacen indirectamente y son un síntoma de manipulación.

A un día de la decisión la situación es peor

Hace menos de dos semanas, cuando la Comisión Federal de Comunicaciones había decidido ignorar la mayoría de los comentarios presentados por particulares para ocuparse solamente de argumentos legales extensos provenientes de grupos de interés y corporaciones, fue publicado un análisis del Pew Research Center.

Esta nueva investigación descubrió que más de la mitad de los comentarios, concretamente el 57 %, provenían de direcciones de correo electrónico temporales o falsas —incluyéndose casi medio millón de cuentas rusas— y que, de nuevo, solamente un pequeño porcentaje eran realmente auténticos.

Una nueva investigación afirma que más de la mitad de los comentarios aportan direcciones de correo temporales o falsas

Ya en julio, merece la pena recordarlo, se detectaron más de un millón de comentarios que afirmaban tener una dirección de correo de pornhub.com.

El problema, por tanto, ha continuado. La evidencia de una campaña coordinada de bots para manipular el proceso es fuerte, corroborándose que miles de opiniones fueron vertidas exactamente al mismo tiempo, y sigue la estela de lo que opinó ante el mismo fenómeno el investigador principal de Gravwell:

Viendo una clara diferencia de opinión entre los comentarios presentados masivamente y los que llegaron a través de la página de comentarios de la FCC, nos vemos obligados a concluir que o bien la naturaleza del método de presentación tiene alguna correlación directa con la opinión política, o bien alguien está diciendo mentiras en Internet.

Aunque estos mensajes no dejan de ser miles de opiniones de ciudadanos anónimos y, en este caso, miles de bots organizados que no vinculan ninguna decisión, sí pueden sustentar el parecer de las personas involucradas en la votación sobre la derogación de las normas que aseguran la neutralidad de la red.

No se sabe quién es el responsable de esta oleada de comentarios automáticos contrarios a la regulación, pero sí que en el anterior debate, según BGR, la mayoría de los 450.000 comentarios a la FCC fueron favorables a un Internet igualitario. Como afirman, "gracias a la manipulación anónima todo el sistema de comentarios puede ser desacreditado esta vez". Con el descrédito de la consulta anterior gracias a lo sucedido ahora, aseguran, el resultado "es casi perfecto para Ajit Pai y el lobby antineutralidad".

