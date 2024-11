Elecciones EEUU: cómo seguir online el resultado del recuento entre Kamala Harris y Donald Trump

Llegó el día. Hoy millones de ciudadanos estadounidenses están llamados a elegir a su próximo presidente o presidenta. La igualdad según todos los sondemos y modelos de predicción electoral es máxima, y a diferencia de lo que ocurre en elecciones como las de España, es probable que los estados clave tarden días en terminar el recuento y hacer oficiales sus resultados.

Como ejemplo, hace tan solo cuatro años, era imposible saber quién había ganado la mañana siguiente a las elecciones, y hubo que esperar días. En concreto, desde el 3 de noviembre, día de la votación, hasta el 7 de noviembre, cuando se conoció oficialmente el resultado en Pensilvania. En Genbeta vamos a contarte cómo seguir el recuento por Internet en tiempo real y con datos contrastados.

Claves para entender el recuento

Lo más importante para entender las elecciones presidenciales es cambiar de mentalidad: no son elecciones de un país "pequeño" como España. Los estados que votan hoy están repartidos a lo largo de diferentes zonas horarias, por lo que tanto la hora de apertura de las urnas como su cierre se producirá en diferentes momentos.

Los colegios cerrarán entre las 23:00 PM y las 5:00 AM hora española, por lo que lo probable es conocer los datos relevantes cuando nos levantemos mañana día 6 de noviembre.

Para el seguimiento de los resultados, tiene sentido mirar el recuento de todos los estados, pero la victoria de estas elecciones se va a decidir en los llamados "Swing States", que son aquellos cuyo resultado varía cada cuatro años, frente a estados como California o Texas, que llevan décadas votando con un tinte político similar.

Estos estados tan competidos son Nevara, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, y como decíamos, la igualdad en ellos es total. Tanto que, incluso con resultados oficiales, es probable que sean sujeto de numerosos y complejos procesos judiciales. Según el New York Times, el recuento en Arizona y Nevada podría llevar días.

Dentro de la complejidad del sistema electoral estadounidense, el resultado presidencial es sencillo: gana el candidato que supere los 270 electores del colegio electoral. Por ejemplo, en 2020, Biden ganó a Trump por 306 a 232 electores. En 2016, Trump ganó a Hillary Clinton por 304 a 227 electores.

Dónde seguir los resultados en tiempo lo más real posible

A diferencia de lo que ocurre en España, en Estados Unidos no hay una app o web que centralice toda la información del recuento, por lo que para obtener información oficial hay que ir a las webs de cada estado o distrito. Es muy poco práctico para esta noche, aunque puede ser relevante para consultar en estados muy ajustados. La recomendación de Genbeta es acudir a los medios que listamos a continuación.

Medios de comunicación

La cobertura electoral de los grandes medios estadounidenses es excepcional. Por ello, en esta jornada electoral, sus webs son el sitio donde, más allá de ver resultados, podemos informarnos de forma gráfica sobre el mapa electoral para entender de un vistazo todas las claves y lo disputado que está cada Estado en un momento dado.

Los medios llegan a ser cruciales en el proceso. Por ejemplo, en 2020, fue Associated Press quien declaró vencedor a Biden en Pensilvania mientras el recuento seguía activo (aquí lo explicaban) Como no existe una comisión nacional que haga la función de recoger y sumar datos y declarar ganadores, es Associated Press la agencia encargada de esto desde 1848. El proceso es de lo más interesante (detallado en español). Estas son nuestras recomendaciones:

Para información en español, recomendamos la cobertura y los gráficos de:

Junto a ello, las principales televisiones del país tendrán coberturas en directo contando qué pasa estado a estado.

Redes sociales / web

Aquí la recomendación para días como hoy sigue intacta: X sigue siendo la mejor red social para informarnos sobre grandes eventos políticos, y el de hoy es el mayor del año. El hashtag para recibir toda la información en bruto es #ElectionDay. Allí también es donde antes comunican los candidatos: @realDonaldTrump y @KamalaHarris.

En YouTube también habrá coberturas en directo de los grandes medios estadounidenses por si quieres salir de los directos españoles. Es relevante, pues como decíamos, a menudo son los medios los primeros en declarar ganador a un candidato.

Para tener información rápida y fiable también podemos recurrir a Google. Al buscar sobre las elecciones se nos mostrarán tablas y gráficos sobre cómo va la contienda.

