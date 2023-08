Elon Musk y los bots de Twitter (ahora X) inflaron el precio de criptomonedas muy poco conocidas o vinculadas a fraudes

Ya hemos visto en muchas ocasiones a Elon Musk jugar con el precio de las criptomonedas a su favor. Incluso, unos inversores lo han demandado por perder grandes cantidades de dinero. Ahora se ha conocido otro escándalo, aunque este es más por errores técnicos.

Hay que recordar que cuando Musk se hizo con Twitter comenzó a recortar la plantilla en pocas semanas y quedando con muy poco personal. Y eso permitió a los bots campar a sus anchas.

Ahora se ha hecho público que la proliferación de bots en Twitter ayudó a subir el precio de las criptomonedas, incluidas las monedas negociadas por personas con información privilegiada en FTX.

Al mismo tiempo, FTX colapsó por, entre otros asuntos, su nefasta gestión. Se sabe que probaba los gastos con emojis en un chat online y carecía de departamento de contabilidad.

Las menciones de monedas por parte de Musk

Además de los bots, también el polémico magnate provocó subida de las llamadas altcoins. Un altcoin es una criptomoneda alternativa a las tradicionales y más populares, es decir, diferentes al bitcoin, litecoin​ y ethereum.

Los investigadores del NCRI realizaron un análisis en Twitter (ahora conocido como X) examinando más de 3 millones de tuits desde el 1 de enero de 2019 hasta el 27 de enero de 2023, pertenecientes a 18 criptodivisas diferentes. Dicen que antes de hacer pública esta información compartieron sus hallazgos con la red social de Elon Musk.

Destaca que los investigadores hallaron que las menciones de ciertas altcoins por parte de Elon Musk, pueden haber provocado un aumento de los precios de hasta el 50% en un solo día.

Por ejemplo, el 24 de junio de 2023 Musk retuiteó una publicación en la que aparecía un gatito y la leyenda "I wake up there is another PSYOP" ("Me despierto, hay otra PSYOP"), una moneda creada por un influencer seudónimo de Twitter conocido como Ben.eth. El volumen de operaciones de esta altcoin casi se duplicó al día siguiente, según datos recogidos CoinMarketCap. Ahora mismo no se puede encontrar esa republicación.

Por otra parte, un tuit de Musk del 13 de mayo de 2023, con memes de la rana Pepe, provocó un aumento de más del 50% en el precio de la altcoin PEPE en 24 horas.

FTX sabía que los bots le beneficiaban

FTX se benefició enormemente de la actividad de los bot de Twitter, de acuerdo con estos descubrimientos. El estudio del NCRI destaca cómo "la actividad no auténtica en Twitter ayudó a aumentar el precio de los tokens que figuran en FTX en los meses previos al colapso" de este gigante.

Se ha deducido que se usaron cuentas similares a bots para manipular el sentimiento del mercado y aumentar el precio de los tokens que cotizan en FTX. Concretamente, fueron seis los tokens de pequeña capitalización enumerados por FTX los que se vieron significativamente influenciados por la actividad no auténtica de las redes sociales en Twitter. Los tokens son: BOBA, GALA, IMX, RNDR y SPELL.

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y su equipo eran muy conscientes de la influencia de Twitter en los criptomercados y de cómo los inversores podían extraer valor de la acción del precio impulsada por las redes sociales.

Cabe mencionar que FTX era uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo antes de declararse en bancarrota en 2022 y que su fundador enfrenta una acusación por presuntamente cometer fraude electrónico y de valores.

