X, el Twitter de Elon Musk, cambia tuits por 'posts': un resumen de las últimas decisiones de Musk

La semana pasada, Elon Musk anunció la muerte de Twitter como marca. Una de las mayores redes sociales se llama ahora X, mientras se deshacía del logo del pájaro azul, sustituyéndolo por una X blanca sobre fondo negro.

De hecho,por ahora, casi una semana después de la decisión del magnate, si accedes a la red social eso es lo único que te cambia. Por lo demás, siguen los colores azules, la interfaz de antes y hasta un botón que dice "tweet" donde pulsas para poder publicar contenidos.

Y, si quieres acceder a la red social, busca Twitter en el buscador, que te llevará a X con una URL que se llama Twitter. Van despacio los cambios de la empresa. De hecho, Elon Musk quiso eliminar el modo claro de X e imponer el modo oscuro, pero los usuarios le hicieron cambiar su idea.

Pues hoy hemos conocido más "novedades", por llamarlo de alguna manera, en esta red social: el botón "Tweet" cambió brevemente a "Publicar", según ha publicado The Verge (a mí me sigue apareciendo como tweet), lo que sugiere que pronto todo lo relacionado con la estética Twitter desaparecerá y que un tuit pasará a ser un "post" o una publicación. También hay cambios en el móvil y la vuelta de 'Ye' con condiciones especiales.

Un tuit es una publicación

No solo parece (a no ser que esto haya sido solo una prueba y, con el tiempo, los post en X tengan un nombre diferente) que vamos a hacer publicaciones como en cualquier otra red social. Sino que lo que caracterizaba a la plataforma Twitter y la diferenciaba de otras es que solo podíamos expresar ideas en unos pocos caracteres.

Y eso tiene de especial que desarrolla el ingenio y puedes ver resultados espléndidos. Los "zascas", la capacidad de expresar algo grande en unas pocas palabras, el ingenio...

Ahora, si pagas por Twitter Blue (hay que esperar cómo se llamará) puedes llegar a tener hasta 4.000 caracteres en un tweet. Lo que hace que ahora en esta plataforma te encuentres un post que puede ser simplemente lo mismo que verías en Facebook.

Novedades de X para móvil

Mientras que la estética para escritorio está casi igual, Twitter ha cambiado el logo en todas las apps para Android y para iOS. De todos modos, puedes acceder a la App Store para iOS y buscar por "Twitter" para hacerte con la red social.

Hace unos días publicaba TechCrunch que, aunque había cambiado el logo, el nombre se mantenía porque según el antiguo ingeniero de Twitter Eric Berlin, la App Store exige que el nombre de una aplicación tenga al menos dos caracteres. Sin embargo ahora ya se puede ver el nombre cambiado.

La empresa también ha actualizado su aplicación en Google Play Store y muestra capturas de pantalla de la aplicación con fondo negro y el logotipo de la X.

Ye fue expulsado de Twitter y ahora puede usar X

Hay que recordar que la moderación en lo que se llamaba Twitter 2.0, cuando Elon Musk arrancó con todos sus planes, tenía varios frentes abiertos. Por un lado, la red social decidió readmitir a muchos de los que habían sido antes expulsados y luego tuvo que bloquearlos de nuevo, por graves polémicas.

Uno de ellos fue Ye (antes Kanye West), readmitido en Twitter por Elon Musk tras el bloqueo de su cuenta por unos comentarios antisemitas y que tuvo que volver a ser expulsado por publicar una esvástica tras su regreso.

Ahora, este rapero, ex marido de Kim Kardashian y que es dueño de Parler (una red social que presume de ser una apuesta por la "Libertad de expresión" para esconder, bajo este término, que permite que personas de ideología de extrema derecha pueda compartir mensajes de odio e información falsa con total libertad) tiene su perfil activado de vuelta.

Elon Musk ha dicho que llega con condiciones especiales: por ejemplo X dice haber recibido garantías de que Ye no usaría la plataforma para compartir lenguaje antisemita o dañino y, además, Ye no será elegible para monetizar su cuenta en X, y no pueden aparecer anuncios junto a sus publicaciones, informó The Wall Street Journal.

Imágenes | Xataka y App Store