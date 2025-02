Musk pide a millones de funcionarios una lista de su trabajo diario por mail con amenaza de despido. La gente lo está trolleando

Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos y ha confiado una gran tarea a Elon Musk dentro de DOGE como un externo al gobierno que tiene muchísimo poder. Entre otros asuntos, está despidiendo a gente en masa, a veces incluso de manera totalmente equivocada.

Las prácticas del billonario en sus empresas, cuestionablemente éticas en cuanto a los derechos de sus trabajadores, están siendo replicadas una por una en los funcionarios de Estados Unidos, tanto dentro del país como en las agencias americanas ubicadas en otros países (de este tema Genbeta obtuvimos información exclusiva y realizamos un análisis):

Este fin de semana nos ha sorprendido con una forma peculiar para determinar quién debe seguir trabajando y quién no: respondiendo a un correo electrónico, explicando lo que hizo la semana pasada. Una medida que ha compartido a través de su cuenta de X y que ha causado muchas dudas sobre la legalidad de ello. Eso mismo, por cierto, lo ha copiado de lo que hizo al llegar a Twitter, ahora X, cuando pidió un mail detallando sus tareas de la última semana con muestras de código. Se calcula que en noviembre del pasado año había 3 millones de trabajadores federales en EE.UU.

Musk cree que hay gente que no existe

El mail enviado por DOGE dice:

De acuerdo con las instrucciones del Presidente, todos los empleados federales recibirán en breve un correo electrónico solicitando saber lo que hicieron la semana pasada. La falta de respuesta se considerará como una renuncia.

El mismo líder de Tesla ha explicado en su perfil de la red social que "esto es importante es que un número significativo de personas que se supone que deberían trabajar para el gobierno hacen tan poco trabajo que ni siquiera revisan su correo electrónico. En algunos casos, creemos que se están utilizando personas inexistentes o identidades de personas fallecidas para cobrar los cheques de pago. En otras palabras, se trata de un fraude total".

El Presidente Trump ha apoyado a su colega. Trump, hablando en la Oficina Oval el lunes, "hizo afirmaciones infundadas de que algunos trabajadores federales no están respondiendo al correo electrónico porque ni siquiera existen", como publican desde la agencia de noticias NPR.

Todo eso ha traído varias consecuencias. Por un lado, Musk ha dicho en su cuenta de X que quienes no respondan se tomará como una renuncia. Por otro lado, por primera vez miembros de la administración de Trump se oponen a una decisión de DOGE y desde diversas agencias han pedido no responder al mail. Y, con esto, hay trabajadores ahora que no saben si tienen trabajo o están en la calle.

Cabe decir que no son personas quienes analizarán las respuestas, sino que DOGE usará inteligencia artificial para analizar las decenas de miles de respuestas que vayan a llegar.

Una de las prácticas comunes de Musk es la de cuestionar las instituciones democráticas y este es un ejemplo más. A raíz de esto, también ha dicho que mientras desde "DOGE revisan los datos del gobierno para eliminar el despilfarro y el fraude. Por otro lado, los dementes de las agencias de inteligencia te espían a voluntad".

Los seguidores de Musk le dan la razón: hay funcionarios que no trabajan

Tras el anuncio de Musk en su red social, el mensaje se ha llenado de usuarios que le dan la razón. Algunos recuerdas historias de funcionarios que pasaron años en sus puestos sin hacer nada (hay varias registradas en Europa y, de hecho, de esas hablan). Hay que recordar que muchísimas son las personas que han ido abandonando X o que rechazan a Musk por su ideología y sus acciones, por lo que es lógico que en el hilo de comentarios práctica solo haya gente alabando su decisión.

Muchos dudan que todo el mundo trabajando en las diferentes áreas del gobierno federal tengan realmente trabajo que hacer y, por tanto, Elon Musk es lo que quiere perseguir. Y es que apuesta porque haya posiciones para las que la gente no necesita hacer muchas cosas y, por tanto, se puede prescindir de ellas.

Por otro lado hay unos pocos que sí están contra la decisión de Musk. Algunos recuerdan que hay trabajadores que en fines de semana deben trabajar sin parar con pacientes de la salud y eso les haría imposible mirar su mail y responder en un plazo de dos días para relatar qué han hecho. Y es que, como es común en este hombre que se ha convertido en el primer billonario de la historia tras apoyar a Trump en las elecciones, el mail fue enviado a deshora, en fin de semana y requiere respuesta urgente.

Mucha gente ahora no sabe si tiene trabajo

Teniendo en cuenta que el mail enviado en el fin de semana daba como último momento para responder la noche del lunes, hace unas horas en Estados Unidos y que desde muchas agencias han instado a los empleados a no responder, ahora hay gente que no sabe si tiene trabajo o si está en la calle. Al mismo tiempo, este caos puede llevar a despidos de personas que realizan tareas de máxima importancia por el simple hecho de no obedecer a Musk.

Por ahora, ha dicho hace unas horas que los trabajadores que no respondieron tendrán otra oportunidad de hacerlo a «discreción» del presidente Donald Trump, después de que un número creciente de jefes de agencias reconocidas dijeran a sus empleados que no respondieran.

Ayer hubo una protesta frente al Capitolio de personas recordando que nadie ha votado a Elon Musk y exigiendo que se vaya. Una trabajadora federal allí presente explicaba que su labor y la de sus compañeros de oficina es muy valiosa y quieren echarlos solamente por no responder a un correo a petición de alguien que ni forma parte de estas agencias y ni siquiera es parte del gobierno. Hay gente que afirma haber recibido cartas de despido la pasada semana tras años de trabajo y sin un motivo aparente para prescindir de sus labores.

